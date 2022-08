Todo listo para la novena edición del Azteca Fight League

El deporte combate dará de que hablar esta semana en tierras regiomontanas con la novena edición de la Azteca Fight League que se llevará a cabo en Monterrey, Nuevo León.

Desde este jueves, las chispas ya se empezaron a dar entre todos los peleadores con los careos previos a la AFL 009, tras realizar la protocolaria ceremonia de los pesajes, en el Gran Salón, de CINTERMEX.

Los combatientes de las 11 peleas, se vieron las caras por última vez antes de volverse a encontrar en el octágono.

En la pelea estelar, el regiomontano Luis Rey “Corazón de León” se enfrentará al tamaulipeco Humberto Díaz, en la modalidad de MMA.

Luis Rey hará su presentación en esta empresa de combates, aunque ya es un viejo conocido con cualidades comprobadas.

“Vengo con todo, bien preparado, con mucha hambre de seguir creciendo en esta empresa”, expresó “Corazón de León”, quien cuenta con foja de 6-5-0.

Por su parte, el originario de Ciudad Madero Tamaulipas, acepto estar en su mejor forma fisica y preparado para demostrarlo dentro del octágono.

“Me siento en mi mejor momento, mañana se va a ver”, respondió Díaz quien cuenta con récord de (6-4-0).

👊La liga de lucha Azteca busca aumentar el interés en #MMA en México.

Un torneo de gran energía en peso gallo con Luis Rey "Corazón" de León y Humberto "Beto" Díaz encabeza #AFL009

En vivo e incluido con #FITEplus (solo 4'99$/mes)

El viernes en #FITE.



▶️ https://t.co/D2UYmtLgfI pic.twitter.com/IGy6hOpYqR — FITE (@FiteTV) August 9, 2022

[ Sears celebra su 75 aniversario en grande ]

La pelea Co-estelar sin duda es de las más atractivas de la cartelera, ya que en ella se van a ver las caras Vero “La Peligrosa” Rodríguez (5-0-0) y Yared “Dinamita” Ontiveros, quien debuta en este evento, en la atractiva modalidad de Striking.

Ambas buscarán poner en alto a las mujeres, prometiendo un gran espectáculo, ya que, a pesar de tener una amistad, arriba del ring aseguran darse con todo.

“Aquí abajo hay amistad, pero ya arriba del ring o del octágono yo salgo con todo, a arrancarle la cabeza a mi rival”, expresó “La Peligrosa”, quien en la disciplina de Muay Thai tiene récord de 21-0.

“Quiero dar un gran espectáculo para todos”, expresó Yared, quien en su especialidad de Kickboxing tiene foja perfecta en 14 duelos.

En los otros combates se enfrentarán René “La Rana” Flores vs. Antonio “Sinner” de León Irvin Peynado vs. Jesús “El Chuy” Magaña , Abraham “Jalisco” Arellano vs. Hiram Furukawa, en MMA; Isaí “Gokú” Contreras vs. Mauricio “Karajo” Martínez, en Striker, JP USMA vs Ronaldo “Ronny” Benítez, en Jiu Jitsu.

Además Luis “El Asesino” Padilla vs. Ozziel “Rockman” Barba, en MMA; Cristian “Tanke” Macías vs. Roberto “Tote” Mata, en Striker; Matías “Greco” Báez vs Omar Villarino, en Combat Grappling, y Rolando Jasso vs Emmanuel “Gallo” Barajas, en Striker.

La cita es este viernes 12 de agosto en punto de las 19:00 horas en el Gran Salón de Cintermex, los boletos están desde los 450 pesos para ver las 11 peleas de poder mexicano. Los boletos podrán adquirirse en taquillas de CINTERMEX.