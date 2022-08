Gennady Golovkin apunta al retiro tras pelea ante Canelo

Gennady Golovkin apunta a una gran exhibición ante Saúl ‘Canelo’ Álvarez, pero no solo por ser la tan ansiada trilogía, también por qué podría ser su última pelea.

En entrevista con el diario británico The Sun, GGG apuntó a que, a sus 40 años, el retiro está cada vez más cerca.

“Seamos realistas, tengo 40 años y estoy a punto de jubilarme. No siento ningún odio hacia él (Canelo). Para mí, es solo un atleta, solo otro ser humano. Solo un boxeador.

Un ser humano decidió comportarse y decidió pensar en sí mismo, amarse y posicionarse”, dijo el kasajo.

Golovkin Gennady Golovkin apunta al triunfo ante Canelo Álvarez (Dustin Satloff/Getty Images)

Por otra parte, Gennady Golovkin habló sobre la relación entre él y Canelo Álvarez, y asegura que, a pesar de las declaraciones, no tiene coraje contra el mexicano.

“Teníamos una relación normal. Pero entonces se sintió demasiado de sí mismo. Ahora es una gran estrella, por lo que las consecuencias de eso probablemente fueron un efecto secundario de que saltó a la fama.

“No siento que él sea diferente porque, sinceramente, no pienso en él. Se le está prestando demasiada atención, pero no me molesta en absoluto”.

Gennady Golovkin, de 40 años, regresa al cuadrilátero tras vencer a Ryota Murata y ahora buscará su primer triunfo en las 168 libras, ante el mexicano.

Publimetro te recomienda