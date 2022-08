Alexis Vega asegura que ni Pep Guardiola haría diferencia en Chivas

La crisis en Chivas parece agravarse semana a semana, situación que preocupa a Alexis Vega, quien apunta a que ‘ni Pep Guardiola’ podría hacer diferencia en este plantel.

En entrevista con Fox Sports, el delantero del Rebaño apuntó a que los culpables de los malos resultados son los jugadores y no el técnico Ricardo Cadena, quien ha sido señalado.

“Hemos tenido bastantes técnicos desde mi llegada. Es algo que en lo personal como jugador a mí no me gusta, que estén cambiando a los técnicos. Mis compañeros y yo somos los responsables y protagonistas dentro de la cancha.

Los técnicos no juegan, ellos nos dan las armas para hacerlo de la mejor manera. No me gusta que cambien a los técnicos, nosotros somos los únicos responsables. Nos pueden traer a Guardiola, pero si no damos el ancho, el equipo seguirá siendo lo mismo”, dijo.

"Nos pueden traer a Guardiola, pero si no damos ese ancho el equipo va a seguir haciendo lo mismo" #LUP pic.twitter.com/jTiendGJDL — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) August 13, 2022

Por otra parte, a unas horas de enfrentarse al Atlas, apuntó a que se siente bien para disputar el clásico tapatío, a pesar de haber disputado el Juego de las estrellas ante la MLS.

“Es un clásico, nadie se lo quiere perder. Si estuviera muy jodido, sería el primero en aceptarlo y no arruinar el trabajo de mis compañeros. Pero me siento bien, me siento contento y que puedo disputar el partido completo”, indicó.

El delantero ha firmado los siete encuentros en el Apertura 2022, y apenas ha conseguido una anotación.

