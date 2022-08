A Fórmula E le gustaría tener a Checo Pérez en sus filas

Ahora que la Fórmula E ha tenido un crecimiento importante en ocho años de historia, el serial no descarta que en un futuro pueda tener entre sus filas a pilotos de la talla del mexicano Sergio Pérez, incluso otros como Lewis Hamilton o Fernando Aslonso.

“A Checo se lo digo desde hace ocho años casi todos los días, a ver si viene, a ver si viene”, reconoció Alberto Longo, cofundador y jefe del campeonato.

El dirigente reconoció que es complicado llevarlo a sus filas en estos momentos, pero por la relación que lleva con el tapatío, confía en que corra con ellos.

“Es complicado cuando uno llega a la categoría reina del deporte motor que es hoy la Fórmula Uno, y encima gana carreras y llega a un equipo como Red Bull, y el pilotazo que es, es muy complicado que se venga a la Fórmula E, pero en un futuro me encantaría. Con él no solo me unen lazos profesionales, lo adoro, somos buenos amigos y siempre me causa placer hablar con él. Me encantaría tener a Lewis Hamilton, Fernando Alonso, Checo Pérez en mi campeonato, es obvio y si no lo digo estaría mintiendo”, enfatizó.

Pérez Mendoza está en su segunda temporada con el equipo Red Bull de Fórmula Uno, donde marcha como tercer lugar en el campeonato de pilotos, y recientemente firmó una extensión de contrato por un año por lo que se mantendrá en el equipo austriaco por lo menos hasta finales de 2023.

LO MÁS VISTO EN PUBLIMETRO TV