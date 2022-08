Fórmula E alcanza las 100 carreras de su historia

El cierre de la temporada 2022 de la Fórmula E fue histórico pues el serial de autos eléctricos cumplió 100 carreras este domingo en el circuito callejero de Seúl, Corea, donde además se definió la temporada.

Cuando Alberto Longo, cofundador y jefe del campeonato, dio el banderazo de salida del nuevo serial de carreras de autos en 2014, no imaginó que su proyecto creciera tanto hasta convertirse en lo que es actualmente.

“Me encantaría tener a Lewis Hamilton, Fernando Alonso, Checo Pérez en mi campeonato, es obvio y si no lo digo estaría mintiendo” — Alberto Longo

“Este domingo celebramos las 100 carreras de Fórmula E en Corea, una ciudad maravillosa, tecnológica, conectada y creo que es un broche de final fantástico para esta temporada ocho. Estuvimos en el circuito que hemos realizado dentro del estadio olímpico que fue histórico en el año de 1988, en un complejo que se llama Jamsil. La verdad es que es una auténtica maravilla”, declaró el dirigente español.

Cortesía (PAUL BRAUNS)

Recordó lo difícil que fue echar a andar este campeonato a la par de la Fórmula Uno que goza de una gran popularidad mundial, pero se dijo congratulado de haber podido “romper barreras” y consolidase como marca.

(Sam Bloxham/Sam Bloxham / LAT Images)

“El principio fue terrible porque había poca credibilidad en el proyecto y crear una marca desde cero siempre es un gran reto. De repente salimos al mercado con un campeonato nuevo, con coches eléctricos que no sonaban, pues ¿cómo va a triunfar? Todas esas barreras que fuimos encontrando en el camino, superarlas y convencer a la gente que era lo que venía, que venía pisando duro y para quedarse nos costó”, afirmó.

(Sam Bloxham/Sam Bloxham / LAT Images)

“Ahora que ha pasado todo, qué gusto, no parece que hubiera costado tanto llegar hasta donde estamos pero sin duda fue un gran esfuerzo que hicimos con mucho gusto, y ahora mismo estamos súper orgullosos de lo que se ha hecho”, agregó.

Reconoció que México ha sido una sede especial para el campeonato pues gracias al país, se dieron cuenta de que Fórmula E puede ser un espectáculo masivo.

“México significa todo para la Fórmula E. En México descubrimos el mundo de tener 50 mil gentes gritando y animando a los pilotos en el Foro Sol. Eso ha tenido un impacto brutal en la forma en que elijo las ciudades del mundo. Yo ya no voy a ciudades en las que no pueda meter 40 o 50 mil personas, ese es el impacto que ha tenido México en la Fórmula E”, mencionó.

Finalmente dijo que aunque está satisfecho con lo logrado en ocho años de trabajo, sabe que todavía falta mucho trabajo por hacer era que su campeonato siga creciendo.

“Me encantaría tener a Lewis Hamilton, Fernando Alonso, Checo Pérez en mi campeonato, es obvio y si no lo digo estaría mintiendo. Creo que hemos ido añadiendo pasos a esta historia con mucho sentido común, hemos ido paso a paso, no puedo decir que me falta algo, solo enorgullecerme de todo lo que se ha hecho hasta ahora”, finalizó.

2014

Año en que corrió el primer Prix de Fórmula E, un 13 de septiembre en el circuito del Parque Olímpico de Pekín

LO MÁS VISTO EN PUBLIMETRO TV