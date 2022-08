Descartan que Catar 2022 sea un Mundial abstemio

Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores de México, descartó que la Copa del Mundo de Catar 2022 vaya a ser un Mundial abstemio, pero señaló que habrá reglas que cumplir para poder consumir bebida alcohólicas.

El canciller señaló que no se puede llevar alcohol en la maleta, porque se va a un país donde no está permitido

“Ya le preguntamos a la autoridad catarí, ‘oye, quiere decir que vamos a tener un Mundial abstemio’ y ellos nos dijeron ‘no, porque vamos a decirles a cada país dónde sí se puede consumir alcohol y con qué reglas’. Ah, perfecto, entonces me das las reglas y le decimos a nuestra afición que si tu quieres consumir alcohol es en este perímetro y en este horario, listo”. comentó Ebrard Casaubón durante la presentación del #CentroMéxicoQatar2022.

Marcelo Ebrard también fue cuestionado sobre qué pasará con los aficionados mexicanos que asistirán a la Copa del Mundo y comentan alguna falta a la ley, si serán objetos de condenas como latigazos o prisión.

“El grueso de las faltas que tienes en los Mundiales, son faltas administrativas, porque si estás hablando de un delito, estás hablando de otra cosa, porque entras al sistema penal. Es prácticamente imposible que por una falta administrativa puedas ser sujeto a ese tipo de sanciones, como los latigazos, etc, no creo que ocurra, no está previsto en las disposiciones catarí. ¿Qué vamos a hacer para evitar? Reducir la incertidumbre. La lista de actividades que no son permitidas en Catar. Yo supondría que la inmensa mayoría seguirá las reglas. Quien viole una disposición administrativa tiene el respaldo del consulado, tenemos que respaldar a nuestra gente para que no sea objetivo de ningún abuso. No hay que esperar ese tipo de castigos, salvo si cometes un delito, en cualquier país del mundo, vas a ser sujeto de un proceso penal, pero normalmente en los Mundiales tenemos faltas administrativas”, dijo.

Por su parte, Alfonso Zegbe coordinador general del gobierno de México para Catar 2022, indicó que lo más importante es que los aficionados sepan qué se puede y no hacer y que darán asistencia y recomendaciones, pero que no cubrirán los costes judiciales en caso de que se presenten.

“Aplica la legislación de Catar, su sistema de códigos, su sistema judicial, su sistema jurisdiccional, por eso han pedido toda esta participación, de reforzar la presencia de las embajadas de los distintos países, no solo de los países que clasificaron; por eso han hecho el llamado a reforzar la materia de protección consular y también la presencia de cuerpos policiacos para que puedan servir como manera de vinculación con las aficiones. Esa labor es indispensable para tratar de suavizar las cosas y que no llegue al sistema judicial de Catar. Si eso llegara a ocurrir, por eso es importante de informar a la afición de lo que se puede hacer y qué no se puede hacer, el gobierno de México a través de su embajada en Catar siempre prestará la asistencia consular, recomendará abogados, pero no cubrirá los costes judiciales en caso de incurrir la legislación de Catar, que es la única que aplica, ellos lo han hecho saber así desde un inicio”, explicó.