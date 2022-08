“Técnicos de la selección ven al futbolista que está en Europa en otro nivel aunque no jueguen”: Kikín Fonseca

Francisco Fonseca lamentó que en los últimos años, los entrenadores de la selección mexicana convoquen a los mexicanos que están en Europa simplemente por el hecho de estar en el Viejo Continente y no jueguen, pues de haberlo sabido cuando era jugador, se hubiera mantenido más tiempo en tierras europeas.

“El jugador no tiene la culpa. Los técnicos de la selección ven al futbolista en Europa, aunque no jueguen, lo ven en otro nivel. Yo creía que lo importante era jugar, porque a mí para llegar a la selección me costó uno y la mitad del otro. Ahora muchas jugadores eligen ir o no. Creía que era importante jugar y después vino al época donde los entrenadores le daba un valor al jugador por estar en Europa. Simplemente por estar allá ya eran llamados a la selección”, declaró el “Kikín” con el YouTuber Escorpión Dorado.

El ex goleador hizo dicha reflexión al recordar su paso por el Benfica de Portugal donde no tuvo muchos minutos y reveló que al final de la temporada lo querían negociar al Hamburgo, pero no quiso ir porque en ese entonces el equipo alemán tenía problemas descenso.

“No entendí lo que pasó en Benfica. Les dije, yo estoy allá en México, con la selección, en mi mejor momento ¿me traen a Portugal a no jugar? No chinguen. Me habló un representante y me dijo: ‘Kikín’, yo te traje acá (Portugal). Necesitas darme 30 mil euros o te vamos a perjudicar porque yo conozco bien al entrenador. Me empezó a llamar, a subir el tono ya personal y fui a hablar con el entrenador Fernando Santos y me lo negó. Pero qué casualidad que nunca me metieron”, relató.

“Terminó el torneo y me querían negociar al Hamburgo y ahora me arrepiento, me hubiera ido allá. En ese momento estaba peleando el descenso y fue cuando regresé a Tigres. La cagué porque no sabía que simplemente por estar en Europa ya eras seleccionado, es la realidad”, agregó.

