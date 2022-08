Miguel Herrera ‘desprecia’ el Clásico regio: “América-Chivas es el que levanta pasión”

Este fin de semana los Tigres de Miguel Herrera afrontarán la edición 128 del Clásico regiomontano, visitando a los Rayados de Monterrey en el Estadio BBVA, en la jornada 10 del torneo Apertura 2022 de la Liga MX.

Previo al intenso cotejo, el Piojo Herrera ‘despreció' el Clásico regiomontano, señalando que el América vs. Chivas es el que “levanta la pasión”, aunque reconoció que el Tigres vs. Rayados, es el más pasional.

“Siempre he dicho que para mí un Clásico muy importante es el América vs. Chivas, los otros se fueron haciendo con el pasar del tiempo”, dijo el experimentado estratega mexicano. “La rivalidad tan grande que hay entre América vs. Pumas, pero el América vs. Chivas es el que levanta la pasión de toda la República Mexicana”.

“Chivas y América está por encima de todos los Clásicos, por lo que significa en todo México. Y sin duda el mejor que se puede jugar hoy, es este Clásico regio, por la pasión que le mete la afición, que es la mejor” — Miguel Herrera

“Por las plantillas que tiene, se vuelve un Clásico muy atractivo, es el más vistoso del torneo por los momentos que atraviesan”, añadió Piojo Herrera.

📹🎙️ Conferencia de prensa previa al día de Clásico Regio 128, con nuestro Director Técnico, @MiguelHerreraDT.#SiempreContigo 👊🏼 #EstoEsTigres 🐯 — Club Tigres Oficial 🐯 (@TigresOficial) August 19, 2022

Los Tigres de la UANL tendrán un duelo complicado ante Rayados de Monterrey, que mantiene su buen paso en el presente certamen, mientras que los felinos también luchan por los primeros puestos de la tabla general.

