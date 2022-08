¡Sorprendente! Chivas golea al Necaxa y suma su primer triunfo del torneo

Las Chivas sorprendieron a más de uno y golearon con autoridad por 4-0 al Necaxa, en el inicio de la décima jornada del torneo Apertura 2022 de la Liga MX, resultado con el que sumaron su primera victoria de la actual competencia.

El triunfo es un tanque de oxígeno para el Rebaño Sagrado, pero más para el proyecto que dirige Ricardo Cadena, quien se encontraba en la cuerda floja ante la crisis de resultados de su equipo en el presente certamen.

Chivas sorprendió desde su XI inicial, pues hubo algunos cambios en él, como la titularidad de Roberto Alvarado y Ángel Zaldívar, que no desaprovecharon la oportunidad y se hicieron presentes en el marcador. El delantero, hasta con doblete.

Te puede interesar: Verano de ahorros con Bodega Aurrera

Ángel Zaldívar abrió el marcador al 30′, diana que le dio confianza al equipo, pues tan solo tres minutos más tarde, el Piojo Alvarado amplió la ventaja para los suyos, con la cual se fueron al descanso.

En la parte complementaria, el Guadalajara continuó siendo superior. Al minuto 53, Fernando Beltrán selló la goleada, pero eso no fue todo, ya que al 68′ Ángel Zaldívar selló su doblete, al no fallar desde los once pasos un penal polémico que se marcó, con el que puso cifras definitivas.

📹#NoTeLoPierdas

¡¡¡G⚽⚽⚽L!!! Doblete de Ángel Zaldívar. El delantero de Chivas anotó desde los 11 pasos.



Necaxa 0-4 Chivas#LigaBBVAMX ⚽ #CreandoOportunidades pic.twitter.com/vHek0gMikC — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) August 20, 2022

Lo más leído en Publimetro: Detienen a ex jugador de Pumas por posesión de armas y narcotráfico

Este resultado para el Rebaño Sagrado llega en buen momento, pues se le vienen partidos importantes. La próxima semana recibirán en el Estadio Akron a los Pumas de la UNAM, que llegan en un mal momento, mientras que el Necaxa se meterá a una plaza complicada, visitando a Tigres en el Estadio Universitario.

LO MÁS VISTO EN PUBLIMETRO TV: