Guti Gutiérrez: ‘Me gustaría jugar en España antes de regresar a México’

Erick Gutiérrez está a unos días de cumplir tres años jugando en Europa con el PSV donde coincidió con Chucky Lozano, su amigo desde que ambos jugaban en las fuerzas básicas del Pachuca. El “Guti” declaró hace poco a TUDN que le gustaría jugar en LaLiga de España antes de regresar a nuestro país.

El momento que vive el ex campeón con los Tuzos en 2016 con el cuadro “granjero”, lo coloca como uno de los jugadores que quizás tengan asegurado un lugar en la convocatoria de Gerardo Martino para el Mundial de Qatar 2022 pero los objetivos de Gutiérrez son claros, uno de ellos es ser un jugador fundamental con el PSV.

“Mi objetivo en estos meses es llegar a mi mejor versión para llegar al Mundial de la mejor manera, y creo que todo empieza cuidándote, trabajando, haciendo bien las cosas aquí en tu club. Por ejemplo, ahora nosotros aquí tenemos muchos partidos, torneos importantes, y tratar de hacerlo de la mejor manera, siempre dar el 100% para sacar tu mejor versión, esa es mi idea, estos meses llegar a mi 100% para poder aportar a Selección, tener más minutos y en el Mundial mostrar mi mejor versión”, subrayó.

Pero antes de regresar a México el jugador de 27 años sueña con España, liga a la cual admira desde niño. “Me encanta LaLiga, creo que me gustaría ir ahí a jugar antes de regresar a México, me encantaría experimentar esa Liga porque me encanta, desde que estaba en México siempre he seguido esa Liga y va también con mi futbol. Creo que haciendo buenas actuaciones aquí, entrando a torneos importantes voy a tener más oportunidades de poder llegar a esos objetivos o sueños que tengo”.

Erick Gutiérrez quiere volver a jugar Champions League con su equipo en la siguiente campaña (Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)

El PSV del Guti se medirá ante el Rangers de Escocia el próximo miércoles, partido correspondiente a la ronda de play offs de la Champions League, el marcador está empatado a dos goles. En la Eredivisie el partido frente al Volendam fue reprogrmado para el siguiente miércoles 31 de este mes.