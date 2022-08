César Montes da positivo a Covid-19 y su fichaje al futbol europeo se tambalea

La novela entre César Montes y los Rayados de Monterrey tiene un capítulo más en este verano, y es que el defensor dio positivo a Covid-19 y está descartado para ver acción para el partido de a media semana contra las Chivas.

El canterano del club regiomontano no ha estado viendo acción como titular debido a lo que era su inminente salida hacia el futbol de Rusia, por lo que no veía minutos para no entorpecer las negociaciones entre los clubes involucrados.

Sin embargo, pasan los días y parece que la negociación se ha estancado y el zaguero se quedará con el Monterrey, a pesar de que hace semanas, familiares cercanos se despidieron del jugador deseándole mucha suerte en el futbol europeo.

[ 25 productos imprescindibles para este Regreso a Clases en Claro Shop ]

Aunado a la ausencia del “Cachorro” el equipo albiazul no tendrá elementos como Rogelio Funes Mori y Erick Aguirre, quienes presentaron lesiones previo al Clásico Regio.

Monterrey se medirá al conjunto tapatío este martes a las 19:00 horas en el Estadio Akron, en el duelo correspondiente a la jornada 16 del Apertura 2022 de la Liga MX.