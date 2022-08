Alan Mozo revela que rechazó mejores ofertas para firmar con Chivas

Alan Mozo, flamante refuerzo de Chivas, se sinceró sobre el momento en que decidió firmar con el Rebaño, aceptando que recibió ofertas muy lucrativas por parte de otros equipos.

En entrevista en el canal de Jesús ‘Canelo’ Ángulo, el lateral derecho apuntó a que tuvo que rechazar algunas ofertas, para poder firmar con el Rebaño.

“Desde que jugamos contra ustedes en la temporada empezó el acercamiento con mi representante y Pumas. Había otros equipos que me querían, equipos con más lana y había uno que me decía que estaba entre los candidatos, un equipo importante. La verdad es que Chivas siempre notaba que me querían, siempre me sentí como una de las prioridades”, dijo Alan Mozo.

Pero, la razón por la que decidió rechazar algunas ofertas era por qué buscaba un equipo donde pudiera tener importancia.

“Juegas para ganar dinero, marcar diferencia, vives de esto pero hay momentos en los que dices: ‘¿qué me conviene más para mi patrimonio?’ Yo no quería ir a un lugar donde fuera una opción, Chivas siempre mostró ese interés y me voy a donde me quieran y donde me voy a partir la madre”, señaló.

Por si no lo viste Reportan que nueva novia de Gerard Piqué está embarazada

Alan Mozo también señaló que uno de sus sueños es poder retirarse con los Pumas, equipo que lo vio nacer como futbolista.

“En Pumas llevaba toda mi vida, siempre había vivido en mi ciudad, nunca había dado ese paso. No es como que diga que ya me quería salir de Pumas, no, es un equipo que siempre voy a querer, entre mis planes está volver algún día, retirarme en ese equipo porque me dio mi oportunidad de cumplir mi sueño”, declaró.

Te puede interesar: Verano de ahorros con Bodega Aurrera

Publimetro te recomienda