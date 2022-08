Maribel Domínguez rompe el silencio: “Jamás acosé a una jugadora”

A un mes de su destitución como directora técnica de la Selección mexicana Sub 20, Maribel Domínguez rompió el silencio de toda la polémica que la rodeó, pues fue señalada como presunta acosadora de las jugadoras a las que dirigía, hecho que negó rotundamente.

“¡Jamás! Jamás en la vida, jamás en la vida, por el simple hecho de que yo también fui jugadora. Tratar a las jugadoras mal… De verdad, lo digo de frente, jamás en la vida lo he hecho. Sobre todo, lo que dice que yo podría tener relaciones sexuales con mis jugadoras. O sea, aparte del acoso laboral, me están tratando ya de... ¡no se vale! Porque realmente no es así. Jamás se pasa esa línea que está trazada. Yo estoy tranquila y estoy clara con eso porque jamás pasó ese tipo de cosas”, dijo la exfutbolista a Milenio.

Te puede interesar: Verano de ahorros con Bodega Aurrera

Maribel Domínguez señaló que ante el panorama que vivió semanas atrás, se sintió “destrozada” y más al tener una Copa del Mundo tan cerca.

¿ACERCAMIENTOS CON SUS JUGADORAS?

La directora técnica no se guardó nada, y confesó que en efecto, tuvo un acercamiento con una jugadora, pero no con malas intenciones, sino meramente por un tema deportivo.

“Yo veo a una de las jugadoras, fue una de las jugadoras que bajaron para el Premundial. Y veo que está jugando de titular en su equipo y me tomo la confianza de mandarle un mensaje. Comentarle que si me regalaba cinco minutos y me dijo que sí. Yo le marco y le digo ‘¿Cómo estás? Oye, me da muchísimo gusto ver que estás dentro del equipo, que estás de titular, eso habla muy bien de tu esfuerzo, que le estás echando ganas. Como lo estás haciendo seguramente vas a tener una oportunidad para que regreses a hacer la lista y quiero que te motives, que le eches muchas ganas”.

Maribel Domínguez (Nelson Pulido/MEXSPORT)

“Sencillamente para desearle suerte, de su rendimiento, de su equipo, de motivación y punto. Aquí la cuestión fue que al otro día recibo una llamada de Javier (Mier) que me pregunta si le había mandado un mensaje a una jugadora. Y le dije, ‘claro que sí’. Lo que me dijo es que no se podía, que nosotros no podíamos tener comunicación con las jugadoras. Lo acato porque si esos son los reglamentos que se tienen, pues hay que respetarlos”, añadió.

Lo más leído en Publimetro: Así marcha el Apertura 2022 tras la jornada 16 adelantada

VÍCTIMA DE ACOSO LABORAL

Maribel Domínguez confesó que fue “víctima del acoso laboral”, ante lo sucedido y la polémica generada por la Federación Mexicana de Futbol. “Fui víctima de acoso laboral. Terminé en la calle. Eso fue lo peor y esto es lo que más me duele. Me duele muchísimo porque creo que se ha trabajado de la mejor manera en todo el proceso y desafortunadamente la situación que pasa se convierte en algo muy difícil para mí”.

Maribel Domínguez (MEXSPORT)

Finalmente, la estratega mexicana dejó en claro que su camino continúa. “Yo quiero que quede claro que estoy limpia en eso y a seguir trabajando, buscar una oportunidad de seguir dirigiendo, lo voy a hacer”.

LO MÁS VISTO EN PUBLIMETRO TV: