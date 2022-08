¿Cómo es la vida de un gameplayer?

Los deportes digitales son una realidad cada vez más palpable, y aunque suene contrastante las industrias e interés de cada vez más personas, hacen que eventos como el Gamergy lleguen a México.

Publisport tuvo la oportunidad de platicar con Diana Limón, relacionista pública, gamer y productora de One Simple Game. Ella nos contó que desde muy pequeña su afición por los videojuegos fue gracias a consolas que tenía su hermano y que la atraparon de inmediato.

“Mi primer consola fue un Game Boy color y un Play Station 2 pero la consola que más me marcó fue el PSOne. Todavía existen juegos de un solo jugador pero ahora la tendencia se va más hacia los multiplayer como Fornite o Rockert League y lo divertido es que ahora con internet los puedes compartir” — Diana Limón

Diana considera que si alguien se quiere unir a la comunidad de juego en línea “lo idea sería tener una buena computadora que va desde los 10 mil hasta 20 mil pesos porque hay componentes profesionales que te ayudan a una mejor experiencia. Claeo que está la opción más económica pero para competir con buenos jugadores en el mundo hay que tener un buen equipo”.

Diana Limón (Ricardo Vázquez)

Limón cree que no necesariamente es demandante ser un gamer en cuestión física, “por ejemplo con el Pump it up pues sí porque es un juego donde lo principal es bailar o si juegas en realidad aumentada sí, pero sí, es importante hacer ejercicio, incluso estirar el cuerpo porque puede aparecer el tunel carpiano en la muñeca o el dolor de espalda que es muy común”.

Para finalizar, Diana Limón invita a toda persona a vivir esta experiencia de Gamergy porque considera es un evento apto para toda la familia donde hasta los más pequeños pueden jugar con los más grandes.

