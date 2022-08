Porrista de la NFL es despedida tras filtrarse fotos de su OnlyFans

Kristin Elise visitó con orgullo los colores de los Indianápolis Colts por más de cinco años, un período de tiempo ideal para conocer todo sobre la industria de la NFL y que terminó abruptamente con un correo electrónico.

Todo luego de que personal del equipo descubrió que la animadora tenía cuenta de OnlyFans, en la que generaba contenido para adultos por un costo cercano a los 20 dólares.

“Comencé a poner mis fotos de modelaje en OnlyFans cuando se lanzó por primera vez en 2016, después de haber hecho sesiones de desnudos durante más de cinco años. La organización me envió un correo electrónico avisándome que me dieron de baja del equipo de porristas. Me sentí desconsolada”, escribió en sus redes sociales.

El despido significó para la joven modelo de 28 años una excelente noticia, la exporrista de Indianápolis aumentó su popularidad y se ha convertido en una de las cuentas más populares en la plataforma.

