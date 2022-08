Lluvia, luchadora del CMLL, estrena su cuenta de Onlyfans

Una nueva luchadora mexicana conquistará la plataforma de Onlyfans, después de que la gladiadora del CMLL, Lluvia anunció el lanzamiento de su nueva cuenta.

A través de redes sociales, la ‘pequeña tentación’ anunció su nueva cuenta, dedicada a sus fanáticos. Algo que sorprendió fue que la suscripción es “gratis”, aunque una parte de su contenido tendrás que dar un pago extra para poder conseguirlo.

En la misma descripción, Lluvia afirmó que sus suscriptores podrán ver sus entrenamientos, chatear con ella y parte de su contenido en su calendario.

“Hola amigos! Espero se encuentren bien como nunca me ha gustado quedarme con las ganas de hacer algo y ya no hice más calendarios ahora decidí abrir mi cuenta OF para tod@s ustedes con mucho cariño y dedicación. Ahí van a poder encontrar mejor contenido que mi primer calendario, además de videos de mis entrenamientos de lucha y pesas y lo mejor de todo que vamos a poder chatear así que los invito a suscribirse les dejo el QR. BESITOS”, escribió.

La campeona nacional de parejas femenil, junto a Jarochita, se ha unido a la tendencia de esta plataforma, sin dejar de lado la práctica de la lucha libre.

Lluvia se une a otras luchadoras como Mystique, Toni Storm, Lana, Kelly Kelly y otras, quienes han apostado por esta plataforma.

¿Quién es Lluvia?

La luchadora, oriunda de la Ciudad de México, es hija de la leyenda Sangre Chicana, y hermana de La Hiedra.

Entre sus logros es campeona nacional de parejas femenil, además de ganar la máscara de La Magnífica, en 2009.

