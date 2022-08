Peleador de UFC entrega muestra de antidoping mientras fuma marihuana

Nathan Donald Nate Díaz es un peleador estadounidense de 37 años que protagonizó un video que está dando de qué hablar en redes sociales. El nacido en California se grabó en las instalaciones de su casa fumando marihuana mientras un integrante de la Agencia Antidopaje de Estados Unidos llegó a su casa para pedirle una prueba de orina.

Tal vez como muestra de protesta el peleador de la UFC aprovechó ese momento para reiterar su molestia por la petición de USADA (por sus siglas en inglés) e inmortalizar el momento. En el filme el luchador no oculta su molestia y alega “Este hombre no se va de mi casa porque no le di suficiente orina, oriné todo lo que pude, hijo de… ¿cuántos litros me faltan?”.

Díaz es conocido en la UFC por pronunciarse en contra de la United States of America Departement of Antidoping (Christian Petersen/Getty Images)

Se aprecia en el material audiovisual que el hombre, presuntamente trabajador de la USADA, rie un poco e intenta taparse el rostro una vez que se percata de que Díaz lo graba mientras fuma un cigarro de marihuana.

“Son dos litros más de orina que tengo que darle, y él no se va a ir hasta que lo haga. DK es mi amigo, pero USADA se puede ir a chupar un… Regresa en seis horas y te doy más”, menciona Nathan a la cámara que él mismo sostiene.

