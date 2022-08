Asesor de Red Bull señala que Checo Pérez es sudamericano

Checo Pérez saldrá en segundo puesto en el Gran Premio de Bélgica, pero la nota la dio Hemult Marko, asesor de la escudería austriaca, quien salió a declarar que el piloto tapatío, “como sudamericano, tiene muchos altibajos”.

Luego del receso de verano en la máxima categoría del automovilismo, la F1 está de regreso con GP de Bélgica que se correrá este domingo a las 08:00 tiempo del centro de México. Pérez tuvo un buen rendimiento y esto trajo comentarios de Marko que contrastó el resultado del sábado con carreras anteriores al periodo vacacional.

Sergio Pérez busca tener un mejor rendimiento en la segunda mitad de la temporada (Redes sociales)

“Como sudamericano, Checo generalmente tiene muchos altibajos”, aseguró Helmut Marko, expiloto y actual asesor de Red Bull en entrevista medios europeos luego de obtener el primer lugar en la clasificación.

El comentario del directivo de Red Bull generó revuelo entre los aficionados mexicanos, pues Checo Pérez no es sudamericano, sino latinoamericano.

Anteriormente el austriaco había señalado fuertemente a Checo por aquel tercer lugar que le arrebató Russell en el GP de Francia donde ironizó con el mexicano había tomado tequila un día antes de la carrera. Y eso no es todo, en Hungría comentó que parecía que Pérez ya estaba pensando en las vacaciones tras la posición 11 en la clasificación.

La rivalidad de Red Bull con Ferrari no pasa desapercibida para Helmut y afirma que “Pérez fue lo suficientemente rápido. Desafortunadamente, cometió un error en la segunda manga, de lo contrario hubiera terminado segundo. No me importa exactamente lo que haga Ferrari porque somos más rápidos que ellos. En segundo lugar, Pérez debería haberse cuidado solo”, finalizó.

