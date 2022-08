Cristiano Ronaldo es criticado por nuevo desplante

Cristiano Ronaldo volvió a dar de qué hablar y no precisamente por su desempeño en el campo, sino por la forma en que se comportó previo al inicio del encuentro con el Southampton, del pasado sábado.

Antes del silbatazo inicial, se aceró a los analistas de BT Sport y saludo a Rio Ferdinand, Paul Scholes y Peter Crouch; sin embargo, ignoró a la presentadora que se encontraba con los ex futbolistas.

Cristiano Ronaldo avec Rio Ferdinand & Scholes 🥰pic.twitter.com/u8bxpzzzHC — Gio CR7 (@ArobaseGiovanny) August 27, 2022

Esta actitud fue criticada por varios usuarios de redes sociales, mientras que otros bromearon, tal y como documentó el sitio Infobae. “¿Qué le cuesta darle la mano a la mujer?”, “Tiene esposa e hijos, no la va a abrazar” y “¿Será que ella también habló mal de él?”, fueron algunos los comentarios.

Por su parte, Lynsey Hipgrave tocó el tema en la transmisión y lo tomó de buen forma al decir “Yo fui la que quedó en blanco esta vez. No estaba muy feliz con Rio”.

Este desplante de Cristiano Ronaldo llega unos días después de que, en una situación similar, ignoró a Jamie Carragher y solo saludó a Gary Neville y Roy Keane, previo al juego con el Liverpool.

Cristiano Ronaldo gatecrashes #MNF whilst Roy Keane is talking about him 👀 pic.twitter.com/FIxOX0YRS8 — Football Daily (@footballdaily) August 22, 2022

El Comandante posiblemente no saludó a Carragher, ya que l o ha criticado duramente. Recientemente señaló “Ningún club quiere a Cristiano Ronaldo, ni (Erik) Ten Hag. Y el vestuario no estoy muy seguro. Tiene 37 o 38 años. Sigue siendo un gran goleador, pero no es el mismo. No puedes tener a un jugador estrella dirigiendo todo”.