TRI GAY denuncia falta de apoyo en el futbol: “no nos prestan instalaciones”

El futbol contra la homofobia existe para desafiar la discriminación basada en la orientación sexual, la identidad de género y la expresión en todos los niveles del futbol. Como iniciativa internacional, FvH se dedica a campañas, educación, asesoramiento y orientación, investigación, consulta de políticas y desarrollo de capacidades.

Algunos de los objetivos son hacer que las estructuras de futbol existentes sean seguras, acogedoras e inclusivas para las personas LGBTI. Crear oportunidades y promover la participación de las personas LGBTI en el balompié en todos los niveles y en todas sus formas.

Mejorar la representación y visibilidad de las personas LGBTI en todo el futbol.

Realizar el potencial del futbol en la sociedad como herramienta para crear un cambio positivo.

TRI GAY México quiere ser la punta de lanza para impulsar torneos de futbol (principalmente) y otros deportes como tenis y basquetbol entre la comunidad LGBTIQ+.

“Desafortunadamente los recursos económicos se han ido acabando y ninguna autoridad del futbol nos presta instalaciones, mucho menos nos apoyan” — Andoni Bello, jugador del TRI GAY

La idea es que el mundo observe en el próximo Mundial de Qatar 2022 que el deporte no distingue de géneros por el contrario, unifica millones de personas.

“Quiero ir a un partido sin temor de nada, solo quiero divertirme”

El futbol en México se ha caracterizado de varios años para atrás por un famoso grito que acompañaba al saque de meta del portero rival. El “eeehh puto” se extendió en Brasil 2014 e incluso la Selección de México llegó a ser castigada por dicho acto.

Para el TRI GAY, equipo de futbol en la ciudad de México, es importante dejar de normalizar la violencia que existe en el país. Andoni Bello nos cuenta parte de su experiencia con este reto a nivel nacional.

Andoni Bello, jugador del TRI GAY (Ricardo Vázquez)

“Desde hace tiempo sentimos (la comunidad LGBTIQ+) que estamos apartados de todos, lejos de ayudar la Federación Mexicana de Futbol nos dice que habrá apoyos y estructuras pero solo quedó en eso” comenta en la ponencia.

El famoso grito homofóbico, relata “me ha tocado cientos de veces, no puedo salir con mi pareja porque no falta quien me grite y hasta se burle, es un ambiente hostil y feo”.

Respecto al equipo que inició en 2012, Andoni cuenta que no tiene ingresos suficientes para financiar mejores estructuras y que además le han dicho en la calle que “mejor lo olvide, no va funcionar”

“A veces es muy duro pero somos muchas personas las que queremos profesionalizar esto. En Inglaterra hay equipo semiprofesionales y acá ni si quiera nos prestan una cancha para jugar, es horrible”.

