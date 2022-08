Asaltantes le rompen la mandíbula a Aubameyang: “son unos cobardes”

Las malas noticias continúan para Pierre Emerick Aubameyang, jugador del Barcelona y quien sufrió un asalto en su casa la madrugada del pasado lunes, donde fue golpeado y amenazado por parte de los ladrones, que también agredieron a su esposa.

De acuerdo a la información del medio británico The Athletic, el delantero del Barcelona tiene la mandíbula rota, a causa de los fuertes golpes que recibió por parte de los delincuentes, por lo que se prevé que esté fuera de las canchas, por al menos un mes.

El acoto violento ocurrió tras el partido del Barcelona frente al Valladolid del pasado domingo, correspondiente a la tercera jornada de la actual temporada de la Liga de España.

AUBAMEYANG ROMPE EL SILENCIO

Tras lo sucedido en la madrugada del pasado lunes, el delantero culé no se quedó callado y se manifestó mediante un breve comunicado emitido en sus redes sociales.

“Hola chicos, muchas gracias por todos los mensajes. El domingo por la noche, unos cobardes violentos entraron en nuestra casa y amenazaron a mi familia y mis hijos, solo para robar unas cosas. Me lesionaron la mandíbula pero me recuperaré en poco tiempo, gracias a Dios que nadie más sufrió daños. El sentimiento de no estar seguros en tu propia casa es difícil de entender y describir, pero como familia vamos a superar y nos mostraremos más fuertes que nunca. Muchas gracias por el apoyo, es muy importante para nosotros”, escribió en su cuenta de Instagram.

Te puede interesar: Así se vivió la fiesta Takis De Todo Mucho

PERMANECERÍA EN EL BARCELONA

Aubameyang era uno de los nombres que suena para abandonar al cuadro culé, por lo que todo apuntaba que su destino estaría en la Premier League, con el Chelsea; sin embargo, este acontecimiento, podría frenar su salida del Barcelona, debido al tiempo que estará fuera de las canchas.

LO MÁS VISTO EN PUBLIMETRO TV: