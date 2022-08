Christian Martinoli: “El VAR es una vergüenza y destroza partidos”

Christian Martinoli es uno de los comentaristas deportivos más reconocidos de la televisión mexicana; su carisma detrás del micrófono en partidos de Liga MX y de la Selección mexicana lo han llevado a ser uno de los favoritos de los televidentes, razón por la que es una voz autorizada para hablar de lo polémico que ha sido el VAR desde su llegada al balompié nacional.

En entrevista con Publisport, el narrador no solo habló de ese tema, sino también de la Selección mexicana y sus categorías, las cuales dieron más decepciones que alegrías este año.

¿Qué opinas acerca del videoarbitraje (VAR)?

— El VAR es una vergüenza y destroza partidos. No está unificado en sus criterios, en un juego pueden iniciar a revisar tiros de esquina y en el otro ya no. Ahora, imagínate si hay cinco corners y cuatro los checan, en al menos uno de ellos habrá un penal, porque al observar las cámaras, ves que todo mundo se abraza, todos se jalan y cuando realmente hacen algo grotesco, no se revisa. Hay mucha disparidad, me parece que hay un poco conocimiento interno, entre VAR y arbitraje. Están atentando directamente contra la dinámica del juego y eso es muy peligroso, porque detienen demasiado el partido, se pierde el ritmo y le meten demasiada desconfianza al futbolista, que no sabe cómo tiene que hacerle en la próxima jugada. Hay un desconocimiento importante que está generando incredulidad no solo hacia el VAR y al árbitro, sino hacia sus propias facultades deportivas, porque ya hay mucha incertidumbre.

¿Cómo ves a la Selección mexicana de cara al Mundial de Qatar 2022?

— La veo muy mal, pero faltan cinco amistosos, un par no servirán de mucho, porque no estarán los europeos. Quiero entender que los últimos dos partidos en California es lo que nos va a determinar un poco más de cómo le irá, aunque será a unos cuantos días de su debut. Hoy te puedo decir que México no está ni para pasar a los octavos de final, pero lo que se juega actualmente, en tres meses puede cambiar. Hoy se ve complejo, y no creo que cambie la situación radicalmente para noviembre, pero podemos tener una lectura más certera días antes de que debute México.

Este mal paso no solo es con la Selección mayor, sino en la mayoría de sus categorías. ¿No crees?

— De acuerdo, es un malestar general y de los clubes que ya no ganan la Concachampions ahora. Existe un tema no menor, que la Liga MX tendrá que ponerse las pilas, junto a la FMF. No hay que evadir que el nivel del futbol mexicano bajó. Tenemos mucho extranjero, pero también hay muchos mexicanos que llevan 10 años en la Liga y no pasa absolutamente nada, hay exportación de futbolistas, pero la mayoría no van a clubes importantes. No juegan con continuidad, no tenemos competencia cotidiana, que no sea con equipos de la MLS, nos aislamos en la zona de Concacaf únicamente para jugar Copa Oro y solamente queremos hacer negocios con la MLS. Se hacen giras en Estados Unidos porque ahí está la plata, no aspiramos a que México juegue de visitante con selecciones de Europa ni en Sudamérica, de que busque esa competencia adicional.

Hablando del Tricolor Femenil, ¿fue lo correcto la destitución de Mónica Vergara?

— Sí, por supuesto, y más después de las últimas declaraciones que se aventó en Monterrey, me pareció ridículo. Que salga a decir que estaba orgullosa de sus jugadoras, a ver, son futbolistas profesionales, tú eres una entrenadora, con una responsabilidad deportiva para este equipo y jugando de local, no aspiras a los eventos que tenías a puerta y sales con este tipo de cosas. Me pareció que la declaración fue peor de cómo jugaba el equipo, a partir de ahí, desde mi perspectiva, no tenía ningún tipo de argumento para quedarse. O sea, que te hayas quedado sin Mundial y Juegos Olímpicos, jugando de local, no había alternativas. A veces tenemos este tema que en México se cortan procesos así, pero con semejante actuación, no hay forma de que alguien se pueda salvar.

¿Qué opinión te merece el Toluca, equipo al que apoyas?

— El equipo entró en una evolución, la cual se esperaba por la inversión económica que se hizo en los refuerzos. Actualmente, el Toluca está mejor de lo que se mostraba meses atrás, que era un desastre, tiene jugadores mucho más importantes, aunque tendrá que mejorar bastante en la última línea, porque el equipo tiene demasiadas deficiencias en la parte defensiva, principalmente en la zona central de la zaga.

