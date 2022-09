Fernando Alonso retracta y se disculpa tras insultar a Lewis Hamilton

Fernando Alonso y Lewis Hamilton tuvieron un choque en la segunda vuelta del Gran Premio de Bélgica que derivó en un cruce de declaraciones polémicas entre el piloto de Mercedes Benz y el de Alpine.

Después del choque que sacó al británico de la carrera, se hizo de público conocimiento el audio de lo que Alonso le dijo a su equipo por radio al respecto. “Es un idiota... Sólo puede manejar y ganar si sale en primer lugar”.

Hamilton tomó la responsabilidad del choque ocasionado después de que intentara adelantar al piloto español por el exterior de la curva Les Combes, y al no dejar con espacio a Alonso, se produjo el choque en el cual la parte trasera del coche de Lewis se levantó al punto de estar viendo directamente al piso.

Alonso Lewis Hamilton y Fernando Alonso protagonizaron un incidente en Bélgica (Joe Portlock/Getty Images)

Al enterarse de los dichos de Alonso, Hamilton dijo que no se ofendía al saber la opinión que tenía sobre él, y que era mejor saber cuáles eran los verdaderos sentimientos hacia él. Sin embargo, Fernando se retractó.

“Me disculpo, lo dije por el calor del momento y no estar pensando en lo que decía” dijo el conductor de Alpine.

Sin embargo, también dejó en claro que la prensa hizo más grande el problema por tratarse de un piloto británico. “Estuvieron diciendo muchas cosas sobre ‘Checo’ (Pérez), sobre Carlos (Sainz), sobre mi... Y se toma con más humor.

Si se dice algo sobre otro piloto, es un poco más serio”, agregó Alonso.? Particularmente hablando de Hamilton, dijo lo siguiente: “Lewis es un campeón, una leyenda en nuestra época. Claramente lo que dije no es cierto, hay datos y estadísticas que muestran lo contrario, así que no sólo no lo creo, sino que no es cierto”

Por último, después de remarcar varias veces que estaba arrepentido de lo que dijo, destacó que lo quiere ir a ver antes del Gran Premio de Países Bajos para poder arreglar las cosas y dejarle en claro cuáles fueron sus intenciones.

