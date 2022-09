Katty Martínez defiende a Mónica Vergara: “la responsabilidad es repartida”

Luego del fracaso de la Selección mexicana en el Premundial Femenil, donde no obtuvieron su boleto a la Copa del Mundo, ni la posibilidad de acudir a los Juegos Olímpicos de París 2024, Katty Martínez, delantera del América y el Tricolor, habló al respecto.

La atacante juvenil dijo ser transparente en todas sus declaraciones, tanto a nivel personal y profesional, siendo así que salió a la defensa de Mónica Vergara, quien fue destituida como directora técnica de la Selección mexicana femenil, al no conseguir los resultado esperados, con una plantilla competitiva.

Katty Martínez considera que la “responsabilidad es repartida” y no solo del cuerpo técnico.

“Fue un golpe anímico muy fuerte, pasaron otras cosas en mi vida personal que también fueron difíciles, no sé si fue un golpe de realidad, no sé cómo llamarlo”, dijo Katty Martínez en entrevista con TUDN.

“Me gustaría mencionar que no hay un responsable en esto, creo que cada quien desde nos tocaba fuimos responsables de lo que pasó, al final se tocó al cuerpo técnico, pero las jugadoras también tenemos esa responsabilidad de responder, porque al final el cuerpo técnico no es el que juega, somos nosotras y creo que esa parte también nos toca asumirlo. La responsabilidad es compartida” — Katty Martínez

KATTY MARTÍNEZ RECONOCE EL FRACASO

La delantera del América reconoció que fue un momento complicado, ya que los resultados no se dieron pese al trabajo y entrega de todas las jugadoras. “Fue un momento difícil para lo que trabajamos, para lo que entrenamos y para lo que veíamos nosotras que podía hacer México, no lo hicimos y no lo llevamos al terreno de juego, y es algo que no me asusta hablar”.

Finalmente, Katty Martínez hizo público que tras ese acontecimiento, combinado con una serie de circunstancias personales, decidió acudir con una psicóloga que le recomendó Miguel Layún, siendo Claudia Rivas la profesional que la atiende, quien es una reconocida psicóloga deportiva.

