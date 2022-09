Simone Biles: “La presión de los medios es mentalmente desgastante”

Simone Biles visitó la ciudad de México como parte del evento México Siglo XXI donde grandes personalidades del mundo, comentaron a las y los becarios de Fundación Telmex, sus experiencias de vida.

“Hoy en día me siento feliz de estar donde estoy, la competencia es brutal allá afuera, es muy complicado ganarte un lugar. Sacrificas muchas cosas cuando quieres alcanzar la cima”, comentó Biles.

Al recordar buena parte de sus éxitos y medallas, Simone comenta “la ardua labor que desempeña la mujer en el deporte es cada vez más clara, con mayor atención y es un poderoso mensaje a todas las niñas del mundo de que pueden lograrlo, puede hacer lo que se propongan”.

Simone Biles Simone Biles habló sobre su experiencia en los últimos años (Ricardo Vázquez)

De cara a Paris 2024 le preguntaron por su participación en la justa olímpica y ella respondió “Todavía no es tiempo para pensar en eso, físicamente no estoy completa, pero si es que decido ir, tendría que ser en mi 100% como comentarista o gimnasta me gustaría, pero por ahora no puedo adelantar nada”.

“Para el futuro hay tiempo de todo, me gustaría casarme, seguir compitiendo, sin duda estar pegada a la gimnasia una vez que me retire porque me ha dado tanto y quisiera regresarle un poco”.

Por otra parte, habló sobre cómo llegó a la cima del éxito en el deporte mundial.

“Muchas veces me preguntaba a mí misma qué estaba haciendo y que no iba a lograr nada, pero detrás de mí hay mucha gente que cree en mí y sacrifican muchas cosas, entonces me comprometí conmigo misma a ser la mejor”.

“Para las mujeres es más difícil competir pues los aparatos suelen ser más altos, hecho para la altura de los hombres, pero eso no me detuve y supe que nada sería fácil, desde ese punto todo tenía que ser la mejor siempre”, comenta Biles con una sonrisa en el rostro.

Además, mencionó que “todos y todas tenemos días malos, buenos, a veces una no puede seguir, pero hay que conectar el cuerpo y la mente en una sola para funcionar. Esa decisión no es nada fácil pero muchas niñas vienen detrás de mí y no puedo decepcionarlas”.

Sobre loa Juegos Olímpicos de Río 2016: “me sentía derrotada y mentalmente inestable, creo que fue mi propio coraje lo que me sacó adelante”

