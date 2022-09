Responsabilizan a Checo Pérez por estrategia de neumáticos en el GP de Países Bajos

Sergio Pérez terminó quinto en el Gran Premio de los Países Bajos donde ganó Max Verstappen, amplio favorito por el momento que vive el piloto que corrió como local este domingo. A pesar de tener la misma cantidad de puntos, el monegasco Charles Leclerc y Checo son 2do y 3ro respectivamente del mundial de pilotos, el tapatío pudo obtener mejor puntaje en la carrera pero su decisión en los neumáticos fue determinante.

Momentos después de la victoria de Max, el director de Red Bull Christian Horner, se dijo algo decepcionado por la posición final del piloto mexicano que en la carrera pasada terminó en segundo lugar, detrás, de nuevo, de su compañero Verstappen. “Desafortunadamente Checo fue adelantado por Carlos en el reinicio. Él quería montar neumáticos medios para el último stint, porque era el neumático con el que se sentía mejor”, comentó Horner.

Horner esperaba un mejor rendimiento de Pérez en el GP de los Países Bajos (Mark Thompson/Getty Images)

Checo estuvo cerca de perder el quinto puesto contra Fernando Alonso ya que el mexicano tocó la grava y eso hizo que perdiera velocidad, al español le notificaron dicha acción pero, por fortuna para el jaliscience, no pudo rebasarlo.

“Creo que en retrospectiva debimos no hacer caso y elegir los blandos”, menciona Horner quien no pierde la esperanza de hacer el 1-2 en el campeonato de pilotos pues el considera que “estamos en una gran posición. Probablemente tengamos que esforzarnos para no perderlo, pero matemáticamente nada está hecho hasta que está hecho, así que nuestro enfoque siempre ha sido ir una carrera a la vez”, finalizó.

LO MÁS VISTO EN PUBLIMETRO TV: