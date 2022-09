VIDEO: Gullit Peña da entrevista en aparente estado ‘inconveniente’

Carlos “Gullit” Peña salió de la oscuridad para hablar a los micrófonos de TVC Honduras donde aseguró ser el salvador de las Chivas cuando jugaba para el equipo que, hace algún tiempo, estaba en problemas de descenso.

El nuevo jugador el equipo Vida, declaró en una entrevista para el medio centroamericano que “está feliz” de llegar al futbol catracho luego de su efímero paso por Escocia, Polonia y de regreso a México, por algunos equipos de divisiones menores.

La periodista Isabel Zambrano lo cuestionó por su estado físico de cara a sus primeros partido con Vida, Gullit respondió “ahí ya el director lo decide, yo nunca me he metido en cuestiones del director técnico él es el que va a decidir cómo me ve. cómo me siente, pero yo me siento bien”.

Luego de esa pregunta, Zambrano le preguntó a Carlos por el compromiso y mentalidad que trae, a lo que Peña mencionó que ”los problemas extracancha no existe, a mí júzgenme por lo que voy a hacer en la cancha. Yo voy comprometido como lo he hecho con todos los equipos, con Chivas que estaba en el descenso, lo salvé; con Rangers, también que lo salvé; con León, ascendimos; con FAS, 11 años sin quedar campeón, también; Antigua que iba a descender, también. Entonces júzgenme por lo que voy a hacer dentro de la cancha”, continuó.

En entrevista con @IsabelTVC , Carlos 'El Gullit' Peña asegura que salvó a las @Chivas y @RangersFC del DESCENSO. Pidió ser juzgado por lo que haga dentro del campo de juego con su nuevo equipo @cdsvidaoficial (Honduras)



Entrevista completahttps://t.co/UkgMksnN8Z pic.twitter.com/73Sh53NEyp — PACO VELA (@PacoVela14) September 3, 2022

Saquen lo que terminó con El Sueño del Gullit Peña. — El Rey (@MrReyKing) July 2, 2022

Te puede interesar: Tu tienes el talento, Jabil tiene la oportunidad de que lo desarrolles.

El video que está en Youtube se pueden leer comentarios de personas que se unieron a la plática donde mencionan que el futbolista estaba tomado y adornaron dichos comentarios con emojis de tarros de cerveza. La Liga de Honduras se encuentra en la fecha ocho y el Vida venció 2-1 al Victoria en calidad de visitante. Se espera que el “Gullit” sea el revulsivo que el club necesita, de acuerdo a la prensa catracha.

LO MÁS VISTO EN PUBLIMETRO TV: