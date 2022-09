“La gente de América tiene memoria corta”: Miguel Herrera

Una de las imágenes que nos regaló el partido entre los Tigres y el América correspondiente a la jornada 12 de la Liga MX fue el tremendo abucheo que el Estadio Azteca le propinó a Miguel Herrera.

Con los azulcremas, el “Piojo” obtuvo dos títulos de liga, (Clausura 2013 y Apertura 2018), una Copa MX, en el 2019 y un Campeón de Campeones conseguido ese mismo año. Sin embargo, la afición parece no recordar los éxitos conseguidos junto al estratega mexicano.

“La gente es así, se olvida muy pronto de lo que uno hace. Yo me entrego donde dirijo, después, si te tienes que ir o te corren es otra cosa. Me quedo con el cariño, el afecto que me dio este club, lo que logré. Ahora me entrego a otro que me está dando cariño, me entregaré al máximo aquí, salga victorioso o derrotado. La gente tiene una memoria muy corta”

Otro de los que se llevó los silbidos de la fanaticada fue Sebastián Córdova, jugador que ha sido duramente criticado por la afición de las Águilas ya que consideran que el mediocampista no dio todo de sí en su estadía con el América.

Al final, la afición americanista salió contenta del Azteca debido a la victoria dos goles por uno, frente a unos felinos que vienen a la baja en la campaña.

