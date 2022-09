Panini Qatar 2022: Lo que debes saber del álbum del Mundial

La Copa del Mundo de Qatar 2022 está cada vez más cerca, por lo que la euforia por el álbum Panini ya comenzó. El lanzamiento oficial es este miércoles 7 de septiembre; sin embargo, algunos fanáticos lograron conseguirlo antes, ya sea por cortesía de la empresa o bien, algún tipo de preventa.

Francisco Poch, director de mercadotecnia de Panini México, habló en entrevista con Publisport , sobre el desafío que como empresa tuvieron con la edición de este 2022, pues se atravesó la pandemia por el Covid-19, tiempos en el que todo era incierto, pero que hoy pueden ver el esfuerzo plasmado en el álbum que emociona a miles de aficionados en el mundo.

¿Cómo se sienten con este lanzamiento?

– Ilusionados y entusiasmados, porque después de años complicados, viene siendo una colección especial, no solo porque es la preferida de todos nuestros coleccionistas, sino porque es la etapa final sobre un evento en el que todo mundo estará incluido.

Cuéntanos sobre cómo es el proceso para obtener el resultado.

– Somos como un equipo más que clasificó al Mundial, lleva un proceso de cuatro años. Acaba el Mundial y hay muchas oportunidades de pensar para la próxima Copa del Mundo. Nuestro corporativo en Italia ya está diseñando e ideando, es un proceso complicado y largo, esta ocasión fue aún más difícil por el tema pandemia, tiempos inciertos de desarrollo y producción, no teníamos ni equipos clasificados, fue difícil evolucionar, pero nos adaptamos de la mejor forma. Se lleva un proceso desde diseño, ver qué contenido va a tener dentro del álbum, todo a la par con FIFA, después ya tener una ubicación mucho más clara de qué jugadores van a participar en la Copa del Mundo y hay un porcentaje que indica que Panini se equivoca en un 3 por ciento, y muchas situaciones son extra cancha, lesiones u otras situaciones. Después de ello, viene toda la logística de producción, fabricación de estampas en Italia, para mandarlo a todo el mundo, el embarque puede ser marítimo o el avión, y lleva muchos meses. Honestamente es un proceso largo, pero muy interesante.

¿Qué de diferente va a obtener el aficionado en este álbum?

– Cada edición es diferente, pero sí creo que específicamente este año hay varias variantes que van a gustar. Las estampas son bastantes diferentes a otras ediciones, creo un poco más moderno, hay nuevas generaciones y ellos lo desean, el fondo blanco que nos caracterizaba, ahora es un fondo de un color completo, la forma en que están colocados los jugadores, la información es muy similar y las variantes estampas; habrá estampas base, los famosos hologramas, que son los escudos de las selecciones y las paralelas, que te puede salir un mismo jugador, pero en distintas versiones.

Platícanos más sobre el álbum digital

– Lo pueden escanear desde los hologramas y vas llenándolos, habrá dinámicas semana a semana. El álbum digital es un complemento del físico, no tiene ningún costo, ya cuando uno adquiere el álbum físico, puedes descargar el virtual y de manera automática te van saliendo sobres digitales, donde vas llenándolo. Para esta ocasión hay diferentes formas, porque antes era llenarlo y listo, ahora hay un intercambio con otros usuarios de todo el mundo, estamos haciendo grandes cosas de forma digital, por la época que vivimos.

Evidentemente hay estampas más deseadas, pero a la hora de la producción, ¿imprimen la misma cantidad de estampas de todos los jugadores?

– Es un mito. Dicen que hay estampas que ocultamos o estampas más complicadas, la impresión y producción todas son lo mismo, hay el mismo tiraje para todas las estampas. También hay un mito que si compras dos cajas en un mismo sitio, te van a salir las mismas estampas, pero es mentira, son los mitos que se crean a través de Panini, y también lo disfrutamos mucho nosotros, es simple demanda de porque algunas estampas son más complicadas por conseguir, si a ti te sale el holograma de la Selección mexicana, pues lo primero que vas a hacer es pegarla en tu álbum, te gusta mucho, la vas a guardar o la vas a pegar en tu cuaderno, te gusta otra pues la compartes y así se va generando esa demanda y poco desplazamiento de esa estampa. También hay que decir, que hay gente manchada, que utiliza un holograma para cambiarlo por otros diez y después revenderlos, es importante mencionar que no adquieran ese tipo de reventas, porque nosotros mismos tenemos el servicio de estampas faltantes, si te faltan 50 o menos, pues lo puedes comparar con nosotros y te lo damos a un precio mucho menor.

Ha habido mucha polémica por el alto precio de los sobres, este año cuesta 18 pesos. ¿Qué decirle a la gente?

– Por desgracia para todos, los costos se han elevado, hablando específicamente de nuestro producto, resalta mucho, porque es cada 4 años. Si lo vemos fríamente, subimos un peso por año. Sé que no va a hacer tranquilidad de muchos, pero logramos frenar el precio de lo que debía costar cada sobre. El pastelito o papitas que comprábamos de niños, también han subido, después de cuatro años puedes comparar y ha subido considerablemente su precio, pero no lo tienes tan presente, porque es un consumo constante, pero entendemos la percepción de la gente, y para contrarrestar un poco eso, porque no estamos en la mejor situación, tratamos de hacer muchos eventos de intercambios, apoyar en ese sentido.

El álbum del Mundial de futbol es el más vendido, ¿cierto?

– Es nuestro producto estrella, el futbol genera muchas emociones en nuestro país y hablando de una Copa del Mundo, sigue siendo el evento deportivo más grande del mundo, entonces nos vamos con esa misma tendencia.

¿Qué decirle a la gente que adquirirá este producto?

– Que estén super atentos a todos nuestros medios y redes sociales, porque va haber muchas sorpresas. Les queremos agradecer a quienes han tenido esta tradición por años, a quienes se suman por primera vez, van a tener toda esta euforia que existen por las estampas, los eventos de intercambio se ponen realmente entretenidos.

