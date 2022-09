Culpan a Santiago Giménez de causar un problema con el Feyenoord

Santiago Giménez dio mucho de qué hablar durante las últimas horas, luego del doblete que marcó en la UEFA Europa League, en la derrota de su equipo por 4-2 ante el Lazio.

Sin embargo, no todo fue bueno para el delantero mexicano, luego de que Orkun Kokcu, capitán del Feyenoord Rotterdam, reveló que Santi Giménez causó un problema en el vestidor del equipo, pues desobedeció dentro del terreno de juego.

Al minuto 69 del encuentro, Santiago Giménez abrió el marcador desde los once pasos, pero de acuerdo a lo comentado por el capitán del equipo, no le tocaba tirar el penal al atacante azteca, sino a él, acción que generó molestia en el vestuario.

“Tuvimos una pequeña discusión con el primer penal porque hay una hoja en el vestidor que dice que soy el número uno (para cobrar los penales)”, dijo el capitán Orkun Kokcu a ESPN.

“Nuestro delantero (Santiago Giménez) escogió tomar su propia decisión. Estoy desilusionado porque me desobedeció cuando soy el capitán. Me molestó. Sabemos que él puede anotar el penal, ese no es el problema”

— Orkun Kokcu