José Juan Macías confiesa haber sufrido por su buena posición económica

José Juan Macías continúa en rehabilitación de la lesión que lo dejó fuera del torneo Apertura 2022 de la Liga MX, pero mientras eso sucede, el delantero de Chivas se sinceró de un tema poco hablado, asegurando que venir de una familia con buena posición económica, le dejó más problemas que beneficios en el futbol, al menos durante sus inicios.

“Desde chiquito decían que venía de otro extracto social y me tocó sufrirle demasiado en el vestidor. Había veces que llegaba llorando a mi casa, y en esos momentos el apoyo de mis padres fue fundamental”, dijo JJ Macías durante el podcast de Jesús Canelo Angulo.

“Los entrenadores me decían que tenía que chingarle más, porque vienes de aquí y tienes que sufrirle. No me ves que llego antes que los demás, entreno, me parto la madre y todo. No tú tienes que fregarle, ya después me dijo su auxiliar: ‘no pues dice otro tipo de sufrimiento’. Ve al psicólogo, tienes varias heridas de la infancia que sanar”

— José Juan Macías