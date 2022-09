Actores y deportistas en la pelea de Canelo Álvarez

Boxeo 2022 Saul - Canelo- Alvarez (MEX) vs Gennady Golovkin (KAZ) Fight September 17, 2022; Las Vegas, Nevada, United States; Saul -Canelo- Alvarez (MEX) and Alejandro Fernandez prior the fight for Canelos undisputed super middleweight title against Gennady Golovkin (KAZ) at T-Mobile Arena.



17 de septiembre de 2022; Las Vegas, Nevada, Estados Unidos; Saul - Canelo- Alvarez (MEX) y Alejandro Fernandez previo a la pelea por el titulo indiscutible de peso super mediano de Canelo contra Gennady Golovkin (KAZ) , en T-Mobile Arena. (ED MULHOLLAND/MATCHROOM via MEXSPORT/ED MULHOLLAND/MATCHROOM via MEXSPORT)