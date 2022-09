Alexis Vega revela el momento más triste con Chivas

Alexis Vega se ha convertido en uno de los jugadores más aclamados por la afición de Chivas, pero no todo ha sido grandes momentos, e incluso recordó una de sus etapas más tristes con el cuadro rojiblanco.

En entrevista con el Escorpión Dorado, el delantero del Rebaño recordó aquel penal fallado en contra del Pachuca, en el Apertura 2022, como uno de los más tristes en su etapa con Chivas.

“En el partido que jugamos contra Pachuca, cuando fallé el penal, la gente me abucheó en el estadio, nunca me había pasado eso en ningún equipo. Me bloquee por completo del partido, ya no quería tocar el balón, no quería que me lo pasaran, no sé que me pasó. Llegué a mi casa y no podía dormir, tuve que llorar con mi esposa”, apuntó.

Por otra parte, recordó el polémico capítulo junto a Uriel Antuna, cuando se grabó ingeriendo bebidas alcohólicas, y presumiéndolo en redes sociales.

“Antuna me sirvió una cuba y llegó su tío con el (conjunto) norteño como un regalo, entonces le dije ‘ven vamos a subir una historia, va a ser para mis mejores amigos’, grabé la primera historia y sí la subí para mejores amigos, después de dos canciones le dije que grabáramos otra y la quise subir para mejores amigos, pero ya no me di cuenta y la subí normal (pública)”, recordó Vega.

Por sí no lo viste: Gerardo Martino apunta a una polémica convocatoria para Qatar 2022

Además, Alexis Vega habló sobre su posible fichaje con un cuadro del Viejo Continente.

“En realidad fueron puros rumores que me ponían en varios equipos de Europa, mi representante me hizo saber que preguntaron por mí, pero no hubo nada concreto. Preguntaron y hasta ahí, no hubo nada de ‘ya lo queremos en verano’, no hubo nada cerrado”, dijo.

Publimetro te recomienda