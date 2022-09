Entrevista: Javier Hernández, el embajador de México en el futbol internacional

La historia del esta lleno de estrellas, jugadores que han marcado historia dentro y fuera de la cancha. Javier Hernández Balcazar, Chicharito, es uno de los futbolista que ya escribió su nombre con letras doradas en el balompié azteca; figura de la Selección Mexicana, de las Chivas del Guadalajara; jugó en España, Inglaterra, Alemania y ahora en Estados Unidos platicó con Publisport respecto a su trayectoria, su percepción del futbol de las ligas europeas, la MLS y sus aspiraciones.

Javier, has jugado en Ligas importantes en Europa ¿Cuáles consideras que son las diferencias más notorias entre jugar en Inglaterra, España y Alemania?

Las diferencias entre estas tres ligas no son tan abismales porque el nivel es muy alto, es buenísimo en las tres; creo que la liga Inglesa es muchísimo más atlética, mientras que la liga Española es muchísimo más futbolística y en el caso de la liga Alemana, es la combinación de las dos anteriores, pero cada una tiene su toque, las tres son muy competitivas y por supuesto son parte de las ligas más importantes del mundo

Chivas Javier Hernández en las Chivas (Mexsport )

En tu experiencia ¿Cuáles son las diferencias futbolísticas más destacadas entre jugar en Europa y en Norteamérica?

Esta pregunta es muy complicada, sin duda las ligas europeas han destacado y se han posicionado como las mejores del mundo, sin embargo el continente americano no se está quedando atrás, y ha ido creciendo a pasos agigantados, ni se diga la MLS que ha crecido increíblemente, todos los jugadores que han pasado, su selección, así como todos los jugadores que se han ido a Europa de esta liga ya sean americanos, latinoamericanos o de otras nacionalidades

¿Qué significa para ti como jugador formar parte de la historia de grandes equipos a nivel mundial como el Manchester United, el Real Madrid, las Chivas, por mencionar solo algunos?

Créeme que soy afortunado y bendecido, en toda mi carrera he estado en clubes históricos, por mencionarte Chivas, Los Ángeles, Manchester United, Real Madrid, Bayer Leverkusen, Sevilla, entre otros; clubes que siempre pelean por los mejores puestos y campeonatos, con una historia muy importante en cada país, entonces créeme que estoy completa y eternamente agradecido por haber jugado en cada uno de ellos; y ahora en mi presente con LA Galaxy estoy feliz por el reto de poder volver a estar en unos playoffs y poder competir y ganar otra copa más, con la organización más ganadora de la MLS

Foto: Agencias

Eres el goleador histórico de la selección mexicana ¿Qué representa para ti esto y qué más te gustaría aportar a México en este sentido?

Es algo que me enorgullece, pero más allá de eso espero poder ver algún día a México en lo más alto, que se pueda llegar más allá del quinto partido de una final en la copa del mundo, ganar un campeonato mundial, ese es mi mayor sueño, es la mayor visualización que tengo para mí país en el tema futbolístico.

¿Qué destacarías de la MLS a nivel de afición, de liga y tipo de juego?

De la MLS solamente tengo palabras de agradecimiento, es admirable el crecimiento que ha tenido y por supuesto todo lo que ha generado, la exposición y la oportunidad de desarrollo que le han dado a muchísimos jóvenes. Me parece que es una liga que dentro y fuera del campo se han desenvuelto de una manera muy positiva, logrando conectar con muchísima gente alrededor del mundo y que lo seguirán haciendo, por lo cual me siento feliz de formar parte de ese crecimiento y quiero seguir dándolo todo para esta liga, especialmente para esta organización LA Galaxy que es la que represento el día de hoy

Tecatito Jesús Manuel Corona y Javier Hernández (JORGE MARTINEZ/MEXSPORT)

¿Cómo observas el desarrollo del fútbol femenil a nivel mundial y en México?

Me encanta esta pregunta, justo porque que tengo una hermana que jugaba muchísimo fútbol y al final decidió no seguir en el camino profesional porque no habían las oportunidades que hoy en día hay; estoy feliz, contento, orgulloso, de que cada vez existan más mujeres a las que se les pueda dar la oportunidad de desarrollarse en el fútbol profesional, con las mismas herramientas que también nosotros disfrutamos y podemos utilizar como hombres, así que espero que ese crecimiento siga siendo a pasos agigantados y que cada vez haya más mujeres que se decidan a jugar de manera profesional, estoy ansioso de verlas jugar el deporte más hermoso de este mundo, el fútbol.

Eres un referente del fútbol mexicano ¿Cuáles son los siguientes pasos o retos a lograr en tu carrera?

De verdad quiero ganar un campeonato con LA Galaxy ese es mi meta a corto y mediano plazo más importante, quiero quedar campeón en la MLS, lo sueño, lo visualizo, lo trabajo, lo trato de manifestar día a día y lo hago todos los días en los entrenamientos con mis compañeros dándolo todo y en cada partido.

Ahora eres un nuevo embajador de PUMA ¿Cuáles son los rasgos que encontraste en la marca que te ayudaron a tomar esta decisión?

Estoy encantado de poder formar parte de la Familia Puma. Sin duda parte importante de mi decisión es encontrar en PUMA autenticidad en cada acción que realizan, ve a los atletas más allá del deporte, nos ven como individuos, propositivos, multifacéticos, llenos de creatividad y con historias que contar

¿Cómo trabajarás con ellos para apoyar al deporte?

Traemos muchos planes, muchas ideas que están por ver la luz, Puma y yo buscaremos hacer sinergía desde varios ángulos, estaré participando en diferentes campañas en las que buscaremos que la audiencia se pueda sentir identificada e inspirada a perseguir sus sueños e ideales, campañas auténticas tanto dentro como fuera del deporte, sea cual sea. Estar cercano a la gente es clave, por lo que vienen muchas sorpresas en conjunto.

¿Qué mensaje te gustaría aportar como embajador de la marca para impulsar a la juventud que te observa como un modelo a seguir?

Esta pregunta está muy de la mano con la pregunta anterior, es la palabra oportunidad, autenticidad y valentía, todas estas palabras y sus significados son algo que siempre he implementado en mi vida y que me gustaría que toda la juventud se atreviera a seguir, que sean auténticos, que vivan su camino y vida, que luchen por sus sueños y lograr cosas extraordinarias sin dejar de disfrutar el proceso que es lo más importante.

