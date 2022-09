México se impone sobre Perú con diablura del Chucky

Lozano no dio un buen juego pero apareció en el momento justo (Jorge Martinez/MEXSPORT)

La Selección mexicana se impuso 1-0 sobre Perú, en uno de los últimos ensayos de cara a la Copa del Mundo de Qatar 2022; sin embargo, el funcionamiento del Tricolor sigue generando muchas dudas, ya que en términos generales el juego de los verdes fue malo, por una acción aislada de Hirving Lozano le dio el triunfo.

El conjunto azteca tuvo 15 minutos intensos, pero quedó claro que sin importar el delantero centro que sea escogido, sufrirá ya que no lograr trasladar el balón al área rival y mucho menos crear peligro. Esto es lo que le pasó a Henry Martín, quien fue el que recibió la oportunidad de ser titular.

La jugada de más peligro de la primera mitad fue de los peruanos. Al minuto 29, André Carrillo tuvo un remate de cabeza, que pasó rozando el poste de la portería de Guillermo Ochoa.

A partir de esa acción, el equipo sudamericano dominó las acciones del partido y México se fue diluyendo en el campo del Rose Bowl. Aunque al final de cuentas, ninguno de los dos equipos realizó un disparo a portería, por lo que el juego se fue al descanso con empate sin goles en el marcador.

Ya en el segundo tiempo, la jugada más peligrosa para el Tricolor se presentó al 51′. Edson Álvarez probó de media distancia y su remate apenas pasó por encima del arco peruano.

Pese a ese intento, los dirigidos por Gerardo Martino no reaccionaron y siguieron siendo ese equipo parco, sin idea y que no es capaz de generar una acción real de peligro. Lo mismo se reflejaba en la banca, ya que el Tata solo realizó cambios de hombre por hombre, pero no modificó el esquema ni el parado táctico.

Sin embargo, al minuto 84 se presentó el milagro. En un tiro de esquina,César Montes logró peinar el balón al segundo poste y apareció el Chucky Lozano para mandar marcar el 1-0, aunque el partido que había dado daba mucho que desear.