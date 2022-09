Wanda Nara anuncia separación de Mauro Icari, él lo niega

En en nuevo episodio de la “novela” protagonizada por Mauro Icardi y Wanda Nara, parece que la relación de la pareja llegó a su fin debido a una publicación de la modelo, pero parece que el futbolista no está enterado.

Nara publicó este sábado en Instagram Stories el siguiente mensaje: “Me resulta muy doloroso vivir este momento. Pero dada mi exposición y las cosas que están trascendiendo y las especulaciones mediáticas es preferible que lo sepan por mí. No tengo más nada que aclarar y no voy a dar ningún tipo de detalle sobre esta separación. Por favor, pido puedan entender no sólo por mi, sino también por nuestros hijos”.

Sin embargo, el jugador del Galatasaray desmentía los rumores de la separación con un mensaje que compartió poco antes que el de Wanda. “No estamos separados. Ella está terminando este compromiso laboral que tomó en la Argentina y en unos días la vamos a tener de vuelta en casa, que tanto los nenes como yo la extrañamos mucho”.

Además también fue cuestionado de cuántos años llevan casados y Mauro respondió que nueve, pero ya está planeando la fiesta para celebrar el décimo aniversario.

Tanta plata y Wanda Nara e Icardi no pueden pagarse un psiquiatra? pic.twitter.com/719cD4nHXP — cαrlottα 🎃🕷️ (@carlamwg) September 22, 2022

Las palabras de Wanda Nara dan a entender que ya está separada de su esposo, pero es cierto que está trabajando en Argentina, tal y como lo dice Mauro Icardi, por lo que habrá que esperar a ver si los dos lo confirman o lo desmiente.

Los problemas entre Mauro y Wanda comenzaron en octubre del 2021, cuando la prensa rosa involucró al futbolista argentino con la actriz China Suárez. Pese a esa crisis, la pareja se mantuvo unida y ahora que Icardi dejó al PSG para jugar con el Galatasaray de Turquía, ella lo acompañó y estuvo en su presentación.