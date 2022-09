André Marín explica su alarmante cambio de apariencia

Podrá ser querido u odiado pero el comentarista y presentador André Marín desde hace un tiempo ha llamado la atención por su cambio físico, mismo que es notorio en algunas transmisiones en la televisora donde trabaja.

En una de las últimas emisiones del programa “La Última Palabra”, el extrabajador de Tv Azteca lució frente a la cámara un aspecto cansado, se notó que su habla era lenta y pausada, totalmente contrastada con los antigüos comentarios reiterados y ácidos que solía hacer de cualquier equipo del futbol mexicano.

Que pena ver el estado de salud de Andre Marin. No soy fan de el tras su deslealtad a Jose Ramon (que tampoco es una pera en dulce), pero pues nadie merece verse de esta forma y no ser tratado con humanidad y no con las burlas de todo aquel que ha posteado memes pic.twitter.com/968wABIUEL — .ianmg7310. (@ianmg7310) September 26, 2022

Fox Sports compartió en Twitter un pedazo de su programa (como suele hacerlo con otros) y algunos usuarios de la misma red no tardaron en descargar comentarios de buenos deseos, burlas y muchos otros preguntando por el aspecto de Marín.

¿Qué enfermedad tiene André Marín?

Fue a finales del 2019 que la televisora de pega “sacó” repentinamente al conductor de un día a otro y la presentación del programa brincó entre Alejandro Blanco y Óscar Guzmán. Tiempo después el propio André apareció en algunos comerciales de la cadena pero no era tan notorio su cambio de aspecto físico. Incluso Marín era el único de los involucrados en el programa que permanecía (al menos a cuadro) de pie en toda la transmisión y esta vez estaba sentado.

SI RAÚL NO LLEGA A QATAR... ¿DEBEN PERDONAR AL CHICHARITO? 👀



Cada vez mayor la preocupación de 'Tata' Martino por la lesión de Raúl Jiménez A POCO MENOS DE DOS MESES DEL MUNDIAL 🚨🏆



🇲🇽 "CON CHICHARITO O SIN ÉL, LA HISTORIA SERÁ LA MISMA"#LUP pic.twitter.com/j7CQJUF948 — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) September 26, 2022

Te recomendamos: 1xBet es el nuevo socio regional oficial del LOSC Lille.

La enfermedad que tiene André, es “una infección en el estómago que si no te la cuidas con antibióticos fuertísimos te puede llegar a perforar el intestinos y el páncreas, (...) me atendieron de maravilla, estuve internado, es todo un tratamiento para volver a estar al cien, pero sí estuve en el hospital y fue un infierno, no sabes cómo te puede llegar, me platicaron los médicos que lo puedes tomar en los hielos de un restaurante y te hace pedazos, no es una simple infección estomacal, lo que me pasó fue algo mucho más fuerte”, declaró en su momento.

LO MÁS VISTO EN PUBLIMETRO TV: