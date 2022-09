Lluvia: “No dejo los cuadriláteros por el OnlyFans”

La luchadora profesional Lluvia se ha vuelto muy popular por su estilo a la hora de subir al ring, sus atuendos, máscaras y, más aún, por el contenido que decidió publicar en la plataforma OnlyFans, donde comparte con los seguidores su escultural figura.

“Ya me habían recomendado en pandemia que la abriera. En 2020-21 hice un calendario y me dijeron que subiera esas fotos, que registrara la cuenta y no me convencía hasta que me animé. Empecé a ver conocidas mías que abrían su cuenta, me platicaban cómo era, pero no creía y dije: ‘tengo que vivirlo’. Es un proceso un poco complicado, no es tan fácil, es por pasos, un relajo, pero ha dado buenos resultados y agradezco a todos mis suscriptores. Son fotos muy sexis, eróticas, sin caer en la vulgaridad ni en el desnudo”, mencionó la también conocida como La pequeña tentación.

¿Cuánto vale la suscripción?

— Es gratis. Porque así he aprendido, con tips que me ha dado la gente y uno de esos consejos fue que la dejara abierta para atraer varios seguidores, solo pagan por contenido y ya, con cierto tiempo, por la suscripción.

Lluvia Es campeona nacional de parejas femenil, junto a Jarochita (Cortesía)

¿Qué opinas de aquellos que están en contra de las redes sociales y de compartir este tipo de fotos o videos que aparecen en OnlyFans?

— Hay de todo, hay gente a la que ni le gusta tener Facebook, que no le agradan las redes, incluso ni celular tienen. La verdad, yo no me quería quedar con las ganas, soy una persona a la que no le gusta que le platiquen las cosas, quería experimentar y conocerlo por mí misma. Uno escucha OnlyFans y luego luego se le vienen a la mente desnudos. Pero es una plataforma donde puedes subir lo que quieras, no te bloquean, eres libre de poner videos, fotografías, lo que quieras.

¿Qué te parecen estas nuevas opciones para que cualquier persona pueda generar ingresos a través de las redes sociales? No solo OnlyFans, sino también en otras redes como TikTok e Instagram.

— Está padre. En Instagram puse fotos de mi calendario, de cuando he ido a la playa, porque me gusta mostrarlas a mis fans. Pero me dijeron: ‘mejor súbelas a OnlyFans y cobras’. Al principio no hacía caso, pero me di cuenta de que es una buena opción de generar otro ingreso.

Y se ve que le sabes bien a eso de las redes, también en TikTok eres muy popular con tus videos al lado de Último Guerrero…

— Sí, y tenía mi cuenta con más de 200 mil seguidores y de repente me la bloquearon. Pedí ayuda y por más que hicimos no pude recuperarla. Tuve que hacer un nuevo perfil y ahí vamos también con los seguidores. Eso es como mi otro yo. Soy seria, pero en TikTok le pego a la actuación.

Aunque eres una celebridad en redes sociales, ¿sigues con tu carrera de lucha libre?

— ¡Claro! Un familiar me mandó una captura donde decía que dejaba los cuadriláteros por el OnlyFans, pero no es cierto, es chisme. Yo ahí sigo, en el Consejo Mundial de Lucha Libre, echándole muchas ganas porque hay Lluvia para rato.