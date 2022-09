Nuevo estadio de Tigres no estaría listo para la fecha pactada

El nuevo estadio de Tigres que fue anunciado el 13 de enero de este 2022, por todas las autoridades correspondientes, tanto del gobierno de Nuevo León y del club Tigres, no estaría listo en la fecha señalada al presentar un atraso significativo.

El rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Santos Guzmán, detalló que, aunque el proyecto sigue avanzando y no se encuentra detenido, no se ha avanzado conforme a las fechas que se tenían pactadas desde un inicio.

Inclusive aseguró que es fecha en que aún no sabe cuándo se pondrá la primera piedra para la nueva casa de los Tigres. Esto debido a que el proceso involucra a muchas entidades que hace que el proyecto vaya de manera lenta.

“Los avances ya se los presentaremos con tiempo, se está encargando la sinergia deportiva, el gobierno del estado y la universidad, tres partes viendo la logística, normativa, y la prudencia con que debe de avanzar, es un estadio que se debe construir con dos municipios 60 por ciento San Nicolás y 40 por ciento Monterrey, son situaciones que deben arreglarse de base, con la tramitología”

“El proyecto del estadio no está detenido, eso sí, pero ya perdimos 10 meses o un año, pero no tengo idea cuando pueda iniciar la construcción, seguramente para el 2025 no estará terminado”, expresó el mandatario de la UANL.

Reconoce el Rector de la UANL Santos Guzmán que el nuevo estadio de Tigres no será terminado en 2025 cómo se tenía previsto en un inicio debido a los retrasos de su construcción por la pandemia y los trámites que se han estado llevando a cabo para iniciar con la primera piedra. pic.twitter.com/Nwjxd42wiw — •FAFHOO• (@Fafhoo) September 27, 2022

El 13 de enero, del 2022 el gobernador de Nuevo León, Samuel García, hizo el anunció que la afición incomparable estaba esperando, habrá nuevo estadio de los Tigres para 65 mil aficionados, estando a un costado de donde hoy se ubica el “Volcán” Universitario, y sería inaugurado para 2025 con una inversión de 320 millones de dólares.

Tres meses después, en marzo de este año, Maurico Doehner , directivo de enlace entre Cemex y Sinergia Deportiva manifestó que esperaba que el inicio de la construcción se diera en el verano del 2022, sin embargo, esto no fue así.

