¿Quién es su novio? Vanessa Huppenkothen revela detalles de su próxima boda

Grandes noticias para la periodista Vanessa Huppenkothen, después de que confirmó los detalles de su próxima boda, con Ricardo Dueñas, director general de OMA (Grupo Aeroportuario del Centro Norte)

En entrevista con la revista Quién, la titular de programas como Sportcenter, relató los detalles de su compromiso y la forma en que se le declaró su pareja, en Italia.

“Nos fuimos de viaje a Italia y cuando estábamos en Positano nos quedamos en un hotel espectacular. Después fuimos a un restaurante muy nice… y cuando estábamos ahí, llegó un trío a tocar música italiana con sus guitarritas y, de repente, empezaron a cantar What a Wonderful World; en ese momento, Ricardo se hincó y abrió la caja”, dijo la periodista.

En ese mismo sentido, Vanessa Huppenkothen habló sobre el anillo que recibió de su pareja.

“Me dijo que durante todo ese tiempo reflexionó muchísimo sobre la relación, que quería que fuera un anillo muy escogido y que el proceso había sido muy especial para él. Cuando me lo contó me encantó”.

Cabe recordar que la ex conductora deportiva en Televisa estuvo casada por un tiempo con Juan Fernández Recamier, pero apunta a que todo será diferente en esta nueva oportunidad.

“Estaba muy joven cuando me casé (24 años) y teníamos muy poco tiempo de conocernos; nos casamos a los tres meses. Como buena mujer joven me aloqué y dije: “es el hombre de mi vida”. Ahora, a la edad que me estoy casando, y después de haber trabajado, vivido, viajado y conocido, tengo una relación mucho más madura y estoy mucho más segura de estar con esta persona y de compartir con él el resto de mi vida.”, dijo a la revista.

Por sí no lo viste: Chivas podría ser perjudicado por Grupo Firme para el repechaje

En otros temas, también dio detalles sobre el vestido de novias que usará para esa ocasión tan especial.

“Siento que pequé y no sé si es el vestido correcto. Espero sentirme bien ese día. Es demasiado sencillo, no tiene crinolina ni muchos detalles: es tela blanca, eso sí, con un corte espectacular. Le voy a meter unos aretes o un collar muy lindo. (lo compré) en Vera Wang en Nueva York.”, apuntó.

Vanessa Huppenkothen también reveló que no piensa dejar de lado su carrera en los medios, pero si busca tener hijos con su actual pareja.

“Me encantaría tener hijos, dos sería el número perfecto. Podría ser para el próximo año y que fueran gemelos sería lo mejor, mi abuela era gemela así que sí tengo probabilidad”, concluyó.

Hasta el momento no se ha definido la fecha en que contraerá nupcias con su actual pareja, con quien mantiene una relación desde 2018.

Pero, ¿Quién es Ricardo Dueñas?

Ricardo Dueñas Espriú es director general del Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA), desde 2018.

Antes de asumir el cargo, el Sr. Dueñas se desempeñó en varias posiciones en el sector de aeropuertos e infraestructura, incluyendo Director de Finanzas de Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México y como asesor de proyectos de infraestructura en la SCT. Como Director de Finanzas, fue responsable de contratar más de 8 mil millones de dólares en financiamiento.

Anteriormente, trabajó en JP Morgan, en la división de Banca de Inversión en Londres, enfocado en mercados emergentes. Antes de eso, trabajó como analista de investigación económica en el Banco de México.

También se ha desempeñado como analista de en un fondo de inversión basado en Nueva York, como asesor de la delegación mexicana de la OCDE en Paris y como profesor de medio tiempo en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

Dueñas Espriu cuenta con un título en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de Mexico, en donde se tituló con honores, un MBA (Masters in Business Administration) por la universidad de negocios de Harvard y un MPA (Master in Public Administration) de Harvard Kennedy School.

Publimetro te recomienda