Muertes viales aumentan 54% en 2 años; incidentes con scooter encienden alertas en CDMX

Las muertes viales siguen en aumento en la Ciudad de México a pesar de las políticas públicas implementados por el Gobierno capitalino, pues en tan solo dos años los decesos aumentaron un 54% en siniestros automovilísticos, de acuerdo con datos del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5).

Información obtenida por Publimetro vía transparencia revelan que de 2021 a 2023, los incidentes por choque dejaron 189 mil 923 lesionados. De estos, 54 mil 110 se suscitaron en 2021; 67 mil 663 en 2022 y 68 mil 150 en 2024; es decir, en dos años aumentó un 25% los siniestros en este rubro.

Esta tendencia también se registra en las muertes por hechos viales en automóvil –como ya se mencionó– aumentaron 54% en un dos años; se registraron 207 en 2021; 312 en 2022 y 319 en 2023.

Para Xavier Treviño, especialista en movilidad la principal razón de las muertes es el exceso de velocidad que alcanzan los automóviles –que entre más grandes más peligrosos se vuelven– pues al tener una gran carrocería, arrollan a peatones, ciclistas, motociclistas y hasta a los mismos coches de menor capacidad. Además de la eliminación de las fotomultas.

“La principal razón de muertes y lesiones graves es la velocidad, no hay ninguna duda, es un hecho a nivel nacional. Además también entra el tema del alcohol, que va vinculado con la velocidad; los conductores rebasan los límites de alcohol y de velocidad, entonces van más rápido y generan más muertes”, explicó.

Agregó que durante los últimos cuatro años, fallecieron alrededor de 13 mil personas en todo el país. De esos 13 mil, solo dos personas ciclistas fueron responsables de dichas muertes; las demás se repartieron entre motociclistas y automovilistas, siendo este último el mayoritario. Por ello, el especialista urgió a las autoridades a implementar medidas para mitigar la velocidad de los autos en las calles de la Ciudad de México.

“Las muertes viales tienen que ver con la normalización de que la velocidad es buena, hay calles primarias en las que deberías ir a 50 kilómetros por hora (km/h) pero la velocidad te va llevando a más. Como en la avenida Patriotismo, si tú vas a 50 km/h en Patriotismo, tendrías al de atrás (auto) pitando porque el diseño de la calle te está llevando a 80″ — Xavier Treviño

Scooter, los más afectados

Los usuarios de scooter son los más afectados por siniestros viales en la Ciudad de México, pues en tan solo un año (2022-2023), aumentó un 166% el número de incidentes que sufrieron en la capital del país, al pasar de 45 a 120, que fueron captadas por video monitoreo y el servicio de atención de llamadas de emergencia (911) del C5.

Esta cifra se agrava si lo comparas en dos años (2021-2023), en donde la cifra pasó de 10 a 120 incidentes, es decir, 1100% más. Sin embargo, la presencia de estos monopatines motorizados, empezaron a tener más presencia desde finales de 2022, situación que también se refleja en los resultados de los siniestros.

Xavier Treviño dijo que no se debe estigmatizar a los usuarios de los scooter, pues realmente los que siguen teniendo la mayor culpabilidad son los automóviles por la gran velocidad que alcanzan en las vialidades primarias y secundarias de la capital del país.

“Ese sector de vehículos (scooter) ha aumentado mucho, hay más vehículos sueltos en la calle y hay una tentación de decir que estos vehículos generan un riesgo vial; una tentación muy lógica porque estos vehículos apenas entran a la calle y los acusan de ser responsables de los siniestros, y eso no es cierto, en general los automóviles siguen siendo el principal responsable, pero por mucho, son el 90.95% de los siniestros graves” — Xavier Treviño

“Casi todos los scooters son atropellados por un vehículo motorizado, y los vehículos atropellan peatones, ciclistas, scooters y chocan contra otros coches; en fin, el gran riesgo sigue siendo la velocidad, y creo que es muy fácil interpretar que es al revés, que estos vehículos pequeños son inseguros porque traen muchos siniestros consigo, pero digamos, no hay que comunicar eso porque el auto sigue siendo el más responsable”, agregó.

Regulación inminente

Ante el vacío legal que hay en la operación tanto de scooter como de bicicletas eléctricas, siendo que ambos alcanzan más de 25 km/h –velocidad para ser considerado vehículo motorizado– se avecina una regulación inminente desde el Congreso de la Ciudad de México, que se encuentra en el proceso de armonización de la Ley de Seguridad Vial.

El especialista en movilidad mencionó que esta regulación obligaría a portar cascos, licencia y seguros a los conductores de scooter y bicicleta eléctrica, que diariamente usan las ciclovías de la capital, a pesar de rebasar la velocidad límite permitida (25 km/h).

“Todos los vehículos que tengan un impulso a través de un motor que los lleve a más de 25 km/h son motos, entonces muchos de estos vehículos que son scooters, que puedan ir a 30-35 km/h son consideradas legalmente como motos. Vamos a ir allá (regulación), no se hacía porque no había tantos de estos vehículos en la calle, pero ahora sí, me parece que llega la necesidad de generar estos cajoncitos legales intermedios que permitan ser mucho más efectivos” — Xavier Treviño

Calles amigables

Xavier Treviño señaló que las calles de la Ciudad de México no son amigables para ningún usuario de la vía, por lo que dijo que es importante cambiar este panorama para evitar más muertes viales en la entidad, enfocándose –principalmente– en la reducción de velocidad de los automovilistas.

“Casi ninguna calle es amigable con nadie, ni con peatones, ni con ciclistas. La calzada Zaragoza no es amigable con nadie, lo que hay que cambiar son las calles, no los vehículos. Las calles primarias deben respetar los 50 km/h que tiene como máximo, hay que diseñar estas calles para que tengan el máximo de 50; y las calles secundarias debe ser de 30 km/h, así se resolvería gran parte de los problemas, se volverían (calles) mucho más amigables” — Xavier Treviño

Indicó que a estas calles se le podrían agregar ciclovías, banquetas amplias, cruces a nivel (para combatir puentes antipeatonales) y árboles, pero “creo que el tema de velocidad es clave, que si esa batalla la ganamos, todo lo demás viene mucho más fácil”.

“No hay de otra, no podemos normalizar esta cantidad de muertes, no hay forma posible, y si funciona en todos lados, por qué no va a funcionar aquí”, concluyó.