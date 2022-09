¿Qué necesita Verstappen para coronarse en Singapur?

La temporada 2022 de la Fórmula 1 está en su recta final y todo parece indicar que Max Verstappen repetirá como campeón del mundo. A falta de seis carreras para concluir, el piloto de Red Bull podría coronarse este mismo fin de semana en el Gran Premio de Singapur.

Mad Max comidna el campeonato con 335 puntos, seguido de Charles Leclerc (Ferrari) 219 unidades y su coequipero Sergio Checo Pérez con 2019.

Para convertirse en bicampeón de la F1, Verstappen necesita ganar el GP de Singapur y el punto extra por la vuelta rápida. Además Leclerc debe finalizar octavo o más abajo y que Checo quede después del cuarto lugar.

En caso de que Max gane la carrera, pero no obtenga el punto extra, Charles no debe quedar arriba del noveno lugar y que Sergio no supere la cuarta plaza, aunque no debe sumar la unidad extra por la vuelta rápida.

En caso de que no se den estas condiciones, Max Verstappen, todo se concretaría el siguiente fin de semana durante el Gran Premio de Japón.

Lo que si tendremos es un cierre de temporada anticipado en comparación a la campaña pasada. En 2021, el título entre Verstappen y Lewis Hamilton se definió en el GP de Abu Dhabi, última prueba del año.

