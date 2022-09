“Rogelio Funes Mori va estar listo para el Mundial”: Víctor Manuel Vucetich

Víctor Manuel Vucetich lo tiene claro, en torno a la polémica de cual centro delantero dejar entre Henry Martin, Santiago Giménez, Raúl Jiménez y Rogelio Funes Mori para el Mundial de Qatar 2022; para el entrenador de los Rayados, el mellizo tiene que ir a la Copa del Mundo.

El “Rey Midas” destacó las cualidades del naturalizado mexicano que lo hacen ser para él uno de los mejores goleadores del futbol mexicano.

“Para mí es un gran jugador, un gran centro delantero, eso no me cabe la menor duda, siempre lo he externado, no porque este conmigo, yo siempre he dicho que es uno de los mejores delanteros del futbol mexicano, y eso que yo también lo he sufrido como rival”

“Un jugador que tiene oficio y experiencia por lo general toma buenas decisiones, que alguna gente joven, entonces por ese lado creo que también la participación de Funes Mori la puede cumplir en la cancha”, expresó el estratega.

Respecto a si el máximo goleador de Rayados llegaría bien por la lesión muscular sufrida que lo ha tenido alejado de las canchas, Vucetich aseguró que para el Mundial el jugador estará en plenitud.

“Hoy ha tenido la situación de esta lesión, cosa que de acuerdo con el proceso y el tiempo que le queda para estar con la selección por supuesto que se va a recuperar sin problema alguno, creo que puede llegar muy bien al mundial”, aseveró Víctor Manuel.

Se espera que para el duelo entre el Monterrey y el Pachuca de la última jornada, Funes Mori pueda ver acción, aunque sea unos minutos para que poco a poco vaya tomando ritmo de competencia.