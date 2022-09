Funes Mori se destapa sobre las críticas: “He demostrado durante siete años que merezco ir a un Mundial”

Sin duda la polémica en la Selección Mexicana previo al Mundial de Qatar 2022 se trata de que delantero será el sacrificado por Gerardo Martino, ya que declaró que solo llevara a tres puntas para la justa mundialista.

Ante esto, en una entrevista para la FIFA, el ariete de los Rayados de Monterrey, Rogelio Funes Mori, se defendió de las criticas de la afición que no ve justo que el “Tata” llame al “Mellizo” en lugar de Santiago Giménez o Henry Martin.

El nacido en Argentina aseguró que por lo que ha hecho en el futbol mexicano desde su llegada ha demostrado que merece ir a un Mundial.

“Lo que vengo haciendo hace seis, siete años en Monterrey, destacando de la mejor manera, estar bien físicamente, mentalmente, de futbol ya he demostrado y me tengo que seguir demostrando a mí mismo que tengo que mejorar, para ir necesito seguir haciendo las cosas bien, he demostrado que puedo ir a un mundial, todo dependerá de mi”.

El máximo anotador de la historia de los Rayados mencionó que ha estado tratando de cambiar su físico para estar más fuerte para el Mundial.

“He tratado de cambiar mi físico para estar más fuerte, porque sé que en un Mundial te enfrentas a selecciones muy fuertes y tienes que estar muy fuerte”, detalló.

Por último, Funes Mori no oculta que enfrentar a Argentina en Qatar será un partido de sentimientos encontrados.

“Tuve muchos mensajes de la familia y amigos, tengo sentimientos encontrados. Es un lindo grupo, difícil, todos sabemos que la Selección Argentina viene muy bien con Scaloni, tienen buen grupo y al mejor jugador del mundo que es Messi y la verdad será un gran desafío para nosotros”, concluyó.