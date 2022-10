Checo Pérez recibe felicitaciones del Canelo Álvarez

Luego de ganar el Gran Premio de Singapur, Checo Pérez subió a su cuenta de Instagram varias fotos del triunfo acompañadas de texto y etiquetando también a la escudería Red Bull. Diversas personas en internet felicitaron al piloto de 32 años por conquistar una de las carreas que el mismo calificó como “la mejor”, una de las más destacada fue el boxeador también mexicano Saúl “Canelo” Álvarez.

Pendiente de otros deportistas nacionales, Saúl se ha caracterizado de apoyar, de cualquier forma, a deportistas nacionales como en su momento lo hicieron con él. El mensaje del Canelo en su cuenta de Twitter fue “Checo is the best (Checo es el mejor)”, el cual se ha compartido, hasta ahora, más de 2000 veces.

Checo is the best. — Canelo Alvarez (@Canelo) October 3, 2022

Entre tapatíos se entienden y ambos han luchado a lo largo de los años para estar en donde actualmente se encuentran, ejemplos en sus deportes e incluso, como figuras promoviendo a las generaciones de niños y niñas a incursionar en cualquier deporte.

Álvarez ostenta títulos como campeón de diversas categorías en el boxeo, a sus 32 años ya puede presumir de ser campeón en peso superwelter, mediano, supermediano y semipesado. Por su parte Pérez ya es el mexicano con más Grandes Premios ganados en la historia y uno de los más exitosos curiosamente, a sus también 32 años.

Luego del tercer combate contra Gennady Golovkin, Canelo Álvarez mencionó que iba a estar alejado un rato del ring pues se someterá a una cirugia en la mano que le molestó durante la pelea con el kazajo, se espera que el tapatío regrese a pelear a mediados de junio del siguiente año. Su paisano viajará a Japón para disputar el Gran Premio de aquel país y tratar de conseguir con Red Bull, el subcampeonato de pilotos al que aspira, pues Max Verstappen, de ganar en tierras nipones, sería practicamente bicampeón del mundo.

