Fallece Jesús del Muro, figura del futbol mexicano

Jesús del Muro, ex futbolista de equipos como Cruz Azul, Atlas, Irapuato y Tiburones Rojos del Veracruz. (Ulises Naranjo/Ulises Naranjo)

El futbol mexicano está de luto, después de que se confirmó el fallecimiento de Jesús del Muro, figura del balompié azteca.

El ex jugador, de 84 años de edad, perdió la vida este 3 de octubre, así lo confirmó el Club Cruz Azul en redes sociales.

“Lamentamos el sensible fallecimiento de Jesús Del Muro, ex jugador y ex técnico Celeste.Con La Máquina, Del Muro consiguió el primer título de liga y el primero de copa. Le deseamos pronta resignación a familiares y amigos”, se lee en la publicación de la Máquina.

¿Quién fue Jesús del Muro?

El ex defensor debutó profesionalmente en 1954, y fue mundialista con la Selección mexicana en 1958, 1962 y 1966.

Entre los equipos que militó fue en Atlas, Irapuato, Veracruz, Cruz Azul, Toluca y Jalisco. Con la Máquina fue campeón en la temporada 1968-1969, primer título de liga para los celestes.

Como entrenador de comandar al Pachuca, Jalisco y el Cruz Azul, incluso, fue entrenador del Toluca aún siendo jugador.

En 2022 fue inducido al Salón de la fama del futbol internacional gracias a su destacada trayectoria en México.

