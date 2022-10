Pedro López busca poner al Tri Femenil en la ‘elite mundial’

La Selección mexicana femenil presentó oficialmente a Pedro López como su entrenador, mismo que apuesta a tener un proyecto sólido gracias a la estructura del futbol mexicano.

En conferencia de prensa, y acompañado de Yon de Luisa y de la directora de selecciones nacionales Andrea Rodebaugh, Pedro López apunta a un gran trabajo alrededor del Tri.

“Para mí es importante la confianza de esta institución, referente a nivel mundial. Durante los 15 días que he estado aquí, cada vez que conozco tanto la FMF, como el CAR, la Liga, los clubes, como el talento de jugadoras, estoy más convencido de que la decisión que he tomado es la correcta. Llego a México posiblemente en el mejor momento de mi carrera”.

“Soy una persona que normalmente se centra en su trabajo y no soy capaz de focalizar cómo me ve la gente desde afuera y que alguien como Andrea, con su experiencia, haya depositado en mí un proyecto tan ambicioso e ilusionante, fue el primer motivo por el cual me empujó a llegar aquí”, dijo.

Por otra parte, habló sobre el regreso de Charlyn Corral, delantera del Pachuca, y destacó su experiencia en España. “Sigo la prensa y se que es un tema candente, pero yo respeto a los Seleccionadores anteriores. Conozco a Charlyn, sé que también ha teñido momentos de forma distintas. Ahora, lo que yo he podido ver es que Charlyn es una jugadora de selección y al menos quiero verla en el grupo y en los partidos y disfrutar de ella cada día “,mencionó.

La Selección mexicana femenil tendrá su primer duelo con Pedro López al mando el próximo lunes 10 de octubre, ante Chile, en las instalaciones del Club América.

