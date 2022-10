Gaby Agúndez apunta a un gran regreso rumbo a París 2024

A pesar de que aún faltan dos años para la competencia, Gaby Agúndez se alista para los Juegos Olímpicos de París 2024, en donde la clavadista mexicana se encuentra motivada.

En conferencia virtual con los medios, la medallista en Tokio 2020 considera que ahora tiene en la mira una medalla individual.

“Tokio 2020 me dejó un buen sabor de boca también en lo individual con el cuarto lugar, me sentí muy bien y muy motivada, me dejó con una espinita de que se puede hacer mejor. Ya pasó Tokio, ahora es París 2024″.

Sobre llegar ahora con una presea en su vitrina, lo considera un logro y no una presión.

“Eso sería una gran responsabilidad, trabajé toda mi vida para este compromiso”, apuntó.

Por otra parte, su recuperación ha llegado al 100 por ciento en los últimos meses, con lo que espera estar lista para el 2023.

“Lo importante era estar al 100, fueron días difíciles, yo que siempre me mantengo activa, fue complicado mantenerme dos semanas en cama sin poder moverme. Regresar de una operación no es nada sencillo. El doctor me dijo ‘si quieres llegar a París en las mejores condiciones tienes que operarte”, contó la clavadista en videoconferencia.

Por último, también habló de la falta de apoyos por parte de la Federación mexicana en los últimos meses.

“Yo me dedico a lo mío, a estar preparado cuando me llamen a competencia. Lo que me toca a mí es entrenar”.