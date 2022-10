Piojo Herrera asegura que MLS está a ‘años luz’ de la Liga MX

Tras el anuncio del torneo de la Leagues Cup entre la Liga MX y la MLS, Miguel Herrera mandó un contundente mensaje sobre la realidad del futbol mexicano.

En conferencia de prensa, el ‘Piojo’ Herrera apuntó a que la MLS he tenido un crecimiento metéorico, en donde ahora busca competir con las grandes ligas en el mundo, mientras que a México no lo voltean a ver.

“Creo que es un error totalmente grave, que queremos competir con la MLS, y la MLS no compite con nosotros. A nivel de liga ya está a años luz de nosotros, ya le quiere ganar a Italia, España e Inglaterra, ni siquiera voltea a ver la liga mexicana. En la cancha me parece que todavía competimos y ganamos varios de los partidos”, dijo.

Por otra parte, también apuntó al crecimiento de las franquicias que existen en esta liga, y en donde estos equipos tomarán como pretemporada la Leagues Cup y no como algo oficial.

“Además, ellos tienen 30 equipos y nosotros 18, van al dos por uno para poder ganar un torneo, reitero, que superan en cantidad. Qué bueno que se puedan hacer torneos así. Algunos equipos lo tomarán como su pretemporada, algunos que no tienen posibilidad de ir a Estados Unidos a hacer pretemporada porque no los invitan o no tiene ese poder de convocatoria, pues irán; otros irán con la responsabilidad de mantener a la liga mexicana a nivel cancha encima de los equipos de la MLS”, dijo.

Además, Piojo Herrera señaló que una de las grandes diferencias es la capacidad económica entre ambas ligas.

“En ligas ya no hay competencia, los que seguimos pensando que estamos compitiendo somos nosotros o los medios, pero hace años luz nos dejaron. Ellos ya van y compran un jugador de Argentina de 20 o 25 millones de dólares, van y traen jugadores de Europa, nada más tienen tres o cuatro jugadores franquicia.

