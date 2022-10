Raúl Jiménez: ‘El cráneo no está completamente soldado’

El 29 noviembre de 2020 Raúl Jiménez sufrió una lesión en la cabeza, que incluso puso en riesgo su vida. A casi dos años de ese incidente, el futbolista mexicano reconoció que su craneo no ha soldado completamente.

El Lobo de Tepeji señaló que por ese motivo sigue usando una protección en la cabeza. “Hice partidos de pretemporada con una banda que ha ido cambiando. Antes era una protección completa, luego se hizo más chica y ahora es una banda, tipo cinta de cabello largo, que cubre más esa parte, pues es donde el cráneo no está completamente soldado y es de protección y no haya un golpe crítico. Tengo la fisura del cráneo y es difícil que me vuelvan a pegar en ese lugar, pero es recomendación de los médicos”, señaló en entrevista para ‘En primera persona’ de Star+

El delantero del Wolverhampton también reveló que tuvo miedo cuando empezó a realizar trabajos con la cabeza y balón, y en la misma zona donde se lesionó.

“La primera vez que me dijeron que me darían balones para cabecear fui con miedo de ver qué pasa y al ver que no pasaba nada ya fue normal. Entrar al campo, ir sin miedo e incluso sigo yendo a la misma zona de primer poste, la zona donde fue el accidente”, comentó.

Por último, compartió que desde un principio recibió mensajes de David Luiz, con el que tuvo el choque de cabezas y quien ese entonces jugaba con el Arsenal.

“Desde que estaba en el hospital ya tenía mensajes suyos preguntándome cómo estaba, que estaba apenado y le dije que no pasaba nada, que era una jugada futbolera. Después ellos vinieron a jugar, salió expulsado, yo estaba en el palco y fue a saludarme”, dijo.

Raúl Jiménez no ha logrado recuperar el nivel con el que contaba antes de la lesión, pero actualmente se está recuperando de una pubalgia, por lo que se ha puesto en duda si asistirá a la Copa del Mundo de Qatar 2022, pero él confía en que estará listo para jugar con el Tricolor.

